ДАЙДЖЕСТ ЗМІ за 4 грудня

Українські ЗМІ

“Діло” публікує матеріал «Україна може позбутися піци, коньяку і йогурта», в якому пише, – «Мисливські ковбаски», піца, коньяк і давно звичний українському споживачеві йогурт можуть зникнути з полиць. На їхнє місце претендують підкопчені ковбаски, італійський пиріг, бренді та кисломолочний продукт. І це не жарт. Тотальний ребрендинг може очікувати Україну в тому випадку, якщо вона беззастережно погодиться на вимоги Євросоюзу під час підписання договору про зону вільної торгівлі. Пошуком компромісу в цьому спірному питанні сьогодні займуться чиновники. У Києві пройде тринадцятий саміт Україна-ЄС.

http://delo.ua/biznes/rynki/otechestvennyh-proizvoditelej-zhdut-sudy-posle-vstuplenija-v-zonu-torgovli-134836/

* * *

Також “Діло” в матеріалі «Що пропонують банки вкладникам під Новий рік» пише – видання провело дослідження новорічних депозитних акцій перших 50 банків за розміром активів. Цього року в більшості випадків банкіри під ялиночку своїх вкладників готові покласти тільки підвищену ставку за депозитом.

http://delo.ua/dengi/banki/chto-predlagajut-banki-vkladchikam-pod-novyj-god-134835/

* * *

“Ділу” в публікації «Стельмаху нагадали про відставку» пише - до закінчення п`ятирічного терміну повноважень голови Національного банку Володимира Стельмаха залишилося 13 днів. Народні депутати вирішили нагадати голові НБУ про це, зареєструвавши у Верховній Раді проект постанови про його відставку.

http://delo.ua/vlast/politika/stelmahu-napomnili-ob-otstavke-134838/

* * *

Видання «Комерсант-Україна» в публікації «Бюджет залатали валютою» пише – уряд використовував останню можливість приховати брак коштів в держбюджеті. Держказначейство повідомило, що в листопаді доходи бюджету перевиконані на 31,2 млн. грн., зібрано більше 31,26 млрд. грн. Як стало відомо виданню, одержати рекордний об`єм доходів Кабміну вдалося за рахунок витрачання засобів, отриманих Україною від МВФ. Без цієї допомоги в загальному фонді бюджету листопада виникла б дірка в 41%...

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1285971

* * *

“Комерсант-Україна” в публікації «Ставки прийняті» пише – конфлікт між найбільшими операторами мобільного і фіксованого зв`язку – "Київстаром" і "Укртелекомом" – завершився. Вчора компанії оголосили про підписання угоди про ставки взаємного доступу до мереж. У результаті "Укртелеком" отримав можливість понизити тарифи на дзвінки з фіксованої на мобільні мережі – з наступного року вони можуть бути зменшені мінімум на 20 коп./хв.

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1285980

* * *

“Комерсант-Україна” в публікації «Фармацевти відчули себе краще» пише - скандальний законопроект про заборону підвищення цін на ліки позбувся підтримки депутатів. Вчора Верховній Раді не вистачило 82 голоси для подолання вето президента, хоча в перших двох читаннях законопроект мав велику підтримку. Учасники ринку назвали підсумки голосування "проявом здорового глузду" – у випадку ухвалення закону Україна не уникнула б дефіциту імпортних ліків, а виробництво більше 60-80% вітчизняної продукції стало б нерентабельним.

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1285972

* * *

Видання «Экономические известия» в публікації «Половина заправок закриється» пише - вчорашнє засідання профільної експертно-аналітичної групи (ЕАГ) при Мінпаливенерго не принесло очікуваних результатів для учасників ринку, які просили чиновників розібратися в ситуації, що склалася навколо АТ «Укртатнафта» і в діяльності групи «Приват» загалом. Якщо ситуація на ринку не покращиться найближчим часом, нафтотрейдери погрожують закрити половину АЗС в країні.

http://eizvestia.com/markets/full/4186770

* * *

«Экономические известия» в публікації «Перевізники сперечаються про тарифи» пишуть - Мінтранс ініціює відміну введеного Кабміном на початку року єдиного мінімального тарифу на вантажні автоперевезення всередині України. Цього вже майже рік добиваються великі автотранспортні компанії. Дрібні перевізники проти планів Мінтрансу, і вони знову погрожують страйком.

http://eizvestia.com/markets/full/4186773

* * *

«Газета по-київськи» в матеріалі «Досить красти – пора у в`язницю» пише – простаки з Конотопа і Ніжина писали заяви на видачу ділянок в столиці, які належать киянам. Київрада виділила землю провінціалам, але користуватися нею збиралися аферисти з київської влади.

http://mycityua.com/articles/country/2009/12/03/220047.html

* * *

Видання «Сьогодні» в публікації «Парапланерист п`ять діб на скелі пив дощ і мріяв про дружину» пише – парапланерист, що дивом врятувався, розповів, як 5 діб провів на скелі Влад Бережний.

http://www.segodnya.ua/news/14098860.html

* * *

Сайт «УНІАН-економіка» в публікації «Калуш: детонатор екологічної бомби спрацює?..» пише - екологічна проблема в Калуші давно переросла місцевий рівень. Але дії держави все відкладаються. Останньою надією для калушан став референдум про надання місту статусу НС..

http://economics.unian.net/rus/detail/28174

* * *

Російські ЗМІ

Видання «Ведомости» в публікації «Трильйон проблем» пише – в Росії кредитні портфелі банків продовжують скорочуватися, а прострочені платежі — рости: їх об`єм досяг 1 трлн. крб. Це не представляє небезпеки, вважають експерти.

http://www.vedomosti.ru/newspaper/article/2009/12/04/220584

* * *

Видання «Известия» в публікації «Прем`єр-міністр Володимир Путін: Хто не хоче виконувати рішення - хай шукає іншу роботу» пише – "Вам Путін пообіцяв - ось у Путіна і просіть"... Таку формулу, як з`ясувалося під час "Прямої лінії", легко використовують місцеві чиновники, відмовляючись робити те, що вони повинні. Причому відмовка ця використовується там, де її ніби за визначенням бути не повинно, - наприклад, як відповідь на прохання ветерана Великої Вітчизняної війни про квартиру. Вже після "Прямої лінії" «Известия» запитали у прем`єра, що він має намір з такими чиновниками робити.

http://izvestia.ru/politic/article3136135/

(УНІАН)