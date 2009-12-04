Литвин обігнав Яценюка

Кандидат в президенти, голова Верховної Ради Володимир ЛИТВИН за соціологічними опитуваннями щодо президентських симпатій випередив іншого кандидата, екс-голову парламенту Арсенія ЯЦЕНЮКА та посів третє місце, водночас уступивши лідерство Віктору ЯНУКОВИЧУ та Юлії ТИМОШЕНКО.

Такі результати опитування сьогодні на прес-конференції в УНІАН оголосила голова громадської організації "Нове покоління України" Тамара ТУДВАСЕВА.

Зокрема, за Віктор ЯНУКОВИЧА проголосували б 29,1 % респондентів, якби вибори відбувалися найближчої неділі, за Ю.ТИМОШЕНКО – 23,9 %, за В.ЛИТВИНА – 4,9 %, за лідера комуністів Петра СИМОНЕНКА – 4,8%, за А.ЯЦЕНЮКА – 4,6 %, за чинного Президента України Віктора ЮЩЕНКА – 3,8%. Інші кандидати отримали б менше, ніж по 3 % голосів.

Згідно з результатами опитування, 38,1% опитаних заявили про однозначну участь у голосуванні, 29,1% відповіли "скоріше так", 12,9% - однозначно не прийдуть на виборчі дільниці, 12,2 % - скоріше не прийдуть, а 7,7 % респондентів ще не визначилися зі своєю участю у виборах.

Водночас, 54,5 % респондентів вважають, що Кабінет міністрів на чолі з Ю.ТИМОШЕНКО найбільше докладає зусиль для подолання епідемії грипу в Україні. Список "борців" з епідемією продовжують Верховна Рада (17,1%), опозиція на чолі з В.ЯНУКОВИЧЕМ (14,9%), Президент В.ЮЩЕНКО (8,2%), інші – 5,3 %.

Переважна кількість респондентів (81,1%) вважають, що Президент В.ЮЩЕНКО не виконав свою обіцянку покращити життя українців за час свого президентства, 8,2 % вважають, що виконав и 10,7 % не змогли відповісти на це запитання.

Довідка УНІАН. Громадська організація "Нове покоління України" проводила телефонне опитування в період з 26 листопада по 2 грудня у всіх регіонах України. Всього опитано 2027 респондентів віком від 18 років. Статистична похибка вибірки становить 2,6 %.