ВР знову недорозглянула законопроект про держзакупівлі

Верховна Рада України сьогодні не завершила розгляд проекту закону в другому читанні «Про здійснення державних закупівель».

Як передає кореспондент УНІАН, розглянуто 329 з 331 поправки, яка була запропонована до законопроекту для розгляду в другому читанні.

Як відомо, вчора парламент на вечірньому засіданні розглядав поправки до даного законопроекту. Але не встиг розглянути до завершення засідання, і сьогодні продовжив розгляд поправок. Але о 13 год. було припинено розгляд поправок до законопроекту, оскільки відповідно до порядку денного, на це час заплановані виступи народних депутатів України з трибуни парламенту.

Як відомо, даним законопроектом передбачається встановити правові та економічні засади здійснення закупівель товарів, робіт і послуг за державні кошти.