ВР знову недорозглянула законопроект про держзакупівлі
Через брак часу на поправки
Верховна Рада України сьогодні не завершила розгляд проекту закону в другому читанні «Про здійснення державних закупівель».
Як передає кореспондент УНІАН, розглянуто 329 з 331 поправки, яка була запропонована до законопроекту для розгляду в другому читанні.
Як відомо, вчора парламент на вечірньому засіданні розглядав поправки до даного законопроекту. Але не встиг розглянути до завершення засідання, і сьогодні продовжив розгляд поправок. Але о 13 год. було припинено розгляд поправок до законопроекту, оскільки відповідно до порядку денного, на це час заплановані виступи народних депутатів України з трибуни парламенту.
Як відомо, даним законопроектом передбачається встановити правові та економічні засади здійснення закупівель товарів, робіт і послуг за державні кошти.