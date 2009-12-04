«Віст-Сервіс» в 2010 р. планує відкрити 25 магазинів Comfy в Україні

ТОВ «Віст-Сервіс (Дніпропетровськ) » в 2010 році планує відкрити 25 магазинів побутової техніки і електроніки Comfy в Україні. Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні на прес-конференції голова ради директорів Comfy Станіслав РОНІС.

За його словами, наступного року компанія має намір відкривати магазини в Києві (близько 2-4 магазинів) і на Західній Україні. Впродовж п`яти років компанія планує відкривати по 25 магазинів в рік.

С.РОНІС очікує, що наступного року виручка з 1 кв. м в мережі виросте на 20%. За даними компанії, сьогодні виручка з 1 кв. м складає 500 доларів.

Голова ради директорів Comfy відзначив, що наприкінці 2010 року компанія має намір вивести на ринок новий формат магазинів - гіпермаркети площею 3000 кв.м. Зокрема, під новий формат планується переробити наявні магазини в Одесі, Дніпропетровську, Харкові і Києві. Він уточнив, що компанія використовуватиме два формати магазинів - площею 2000 кв. м і 3000 кв.м.

С.РОНІС також повідомив, що зараз компанія розвиває мережу магазинів Comfy за власні кошти. За його словами, до початку 2009 року компанія погасила всі банківські довгострокові кредити.

Голова ради директорів відзначив, що в 2011 році компанія має намір провести міжнародний аудит, щоб бути прозорою для інвесторів. «Після цього компанія може залучати гроші як через IPO, так і через інші фінансові інститути. У компанії немає мети продатися якомусь стратегічному інвесторові», - уточнив він.

Як повідомляв УНІАН, за підсумками 2009 року компанія планує розширити мережу Comfy до 63 магазинів в 31 місті України. Сьогодні мережа Comfy займає 25% мережевого сегменту ринку рітейла побутової техніки і електроніки в Україні.

Довідка УНІАН. ТОВ «Віст-Сервіс (Дніпропетровськ) » володіє мережею магазинів побутової техніки і електроніки Comfy. Перший магазин Comfy був відкритий в грудні 2005 року. Компанія належить голові ради директорів Comfy Станіславу РОНІСУ і Світлані ГУЦУЛ.

Торгова мережа Comfy (Дніпропетровськ) заснована в 2005 році і за станом на грудень 2008 року налічувала 61 магазин в 32 містах центрального, південного і східного регіонів України.

У 2007 році мережа Comfy об`єдналася з мережею «Биттехника» (Донецьк).