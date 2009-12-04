Гігант техніки «FoxMart» відкриває зимовий сезон

Мережа гіпермаркетів з продажу побутової техніки і електроніки «FoxMart» відкриває зимовий сезон, повідомили в компанії.

Грандіозний розпродаж, присвячений початку зими, почався 23 листопада і продовжиться по 6 грудня. Окрім істотної економії (від 100 і більше 1000 гривень), покупці можуть придбати техніку в кредит 0% без довідки про доходи терміном на 5, 7 або 10 місяців.

На честь такої події найбільший гіпермаркет побутової техніки і електроніки в Україні – київський «FoxMart» за адресою: просп. Московський, 34 (район Петрівки) продовжив години роботи магазину до 23.00 і всім нічним відвідувачам дарує сюрпризи. Покупці, що зробили покупку на суму від 1000 гривень з 20:00 до 23:00, гарантовано одержують подарункову картку номіналом 200 гривень.

Крім того, кожному покупцеві “FoxMart” у цей період пропонується унікальний шанс виграти 2 авіаквитки до Амстердама від компанії KLM ROYAL DUTCH AIRLINES в Україні. Акція проводиться з 23 листопада по 6 грудня. Розіграш квитків відбудеться 11 грудня.

Докладніше про умови акцій можна дізнатися на сайті www.foxmart.com.ua або подзвонивши на номер гарячої лінії: 0 800 500 40 40.

Довідка УНІАН. Мережа гіпермаркетів «FoxMart» почала діяльність у 2005 році і сьогодні налічує 34 об`єкти в Україні і 2 в Молдові. Це найбільші магазини побутової електроніки в Україні. Гігантські торгові об`єкти «FoxMart» розташовуються на площах від 1300 до 7000 кв.м.

Гіпермаркети мережі «FoxMart», окрім широкого асортименту, пропонує унікальні послуги з тестування техніки. Так, в магазині працює гейм-зона (ігрова зона). На спеціально обладнаній території, осбладнаній мегасучасними плазмовими екранами з Full HD і ігровими приставками останнього покоління Playstation 3, покупці можуть особисто переконатися в якості звуку та зображення, а також протестувати всі останні новинки відеоігор. А щоб перевірити акустику і можливості домашніх кінотеатрів, у відділі аудіо- і відеотехніки встановлений Hi-Fi-острівець.

На постійній основі в кожному магазині мережі діє «Програма захисту мізерних цін», який гарантує повернення 150% різниці, якщо клієнт знайде аналогічний продукт дешевше в іншій роздрібній мережі.