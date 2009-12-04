Москва. РФ і США підтверджують гарантії безпеки Україні, Казахстану і Білорусі як неядерним країнам по закінченню Договору про скорочення і обмеження стратегічних наступальних озброєнь 4 грудня 2009 року.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Кремля, про це йдеться у спільній заяві Російської Федерації і Сполучених Штатів Америки у зв`язку із завершенням терміну дії Договору про скорочення і обмеження стратегічних наступальних озброєнь.

«Російська Федерація і Сполучені Штати Америки визнають істотний внесок Республіки Білорусь, Республіки Казахстан і України в успішне виконання Договору між Союзом Радянських Соціалістичних Республік і Сполученими Штатами Америки про скорочення і обмеження стратегічних наступальних озброєнь (ДСНО)», - йдеться у заяві.

Цінність ДСНО значно зросла, коли Республіка Білорусь, Республіка Казахстан і Україна вивели всю ядерну зброю зі своїх території і приєдналися до Договору про нерозповсюдження ядерної зброї (ДНЯЗ) як держави, що не володіють ядерною зброєю. Дії цих держав зміцнили режим ДНЯЗ, сприятливо позначилися на міжнародній безпеці і стратегічній стабільності і створили сприятливі умови для подальших кроків зі скорочення ядерних арсеналів.

Російська Федерація і Сполучені Штати Америки вітають відданість Республіки Білорусь, Республіки Казахстан і України їх статусу держав, що не володіють ядерною зброєю.

«Виконання цими державами своїх зобов`язань за Протоколом до Договору про СНО від 23 травня 1992 року (Лісабонський протокол) і їх приєднання до ДНЯЗ як держав, що не володіють ядерною зброєю, зміцнило їх безпеку, що знайшло відбиття, зокрема у Будапештських меморандумах від 5 грудня 1994 року. У зв`язку з цим Російська Федерація і Сполучені Штати Америки підтверджують, що зафіксовані у Будапештських меморандумах гарантії, як і раніше, застосовуватимуться після 4 грудня 2009 року», - наголошується у заяві.