Головне на 4 грудня

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НАК «Нафтогаз України» розрахувалася з ВАТ «Газпром» за російський газ, поставлений в листопаді.

Про це йдеться в офіційному прес-релізі «Нафтогазу України», переданому УНІАН.

«НАК «Нафтогаз України» своєчасно і в повному обсягу розрахувалася з ВАТ «Газпром» за імпортований в листопаді 2009 року природний газ. Компанія одержала відповідне підтвердження від банку-кореспондента», - йдеться у повідомленні прес-служби.

Прес-служба не уточнює розмір листопадового платежу російському контрагенту.

Росія в січні-жовтні 2009 року скоротила експорт природного газу в країни далекого зарубіжжя на 31,1% в порівнянні з аналогічним періодом 2008 року - до 92,4 мільярдів кубометрів, йдеться в повідомленні Федеральної митної служби (ФТС), повідомляє РИА Новости.

Експорт в країни СНД за цей період зріс на 47,1% - до 19,7 мільярдів кубометрів.

Всього, за даними ФТС, Росія за 10 місяців експортувала 112,1 мільярда кубометрів природного газу на 29,575 мільярда доларів.

За останніми даними Міненерго, видобуток газу в Росії в січні-листопаді поточного року скоротився на 14,5% в порівнянні з аналогічним періодом минулого року - до 519,409 мільярдів кубометрів, експорт газу при цьому знизився на 16,1% - до 143,937 мільярдів кубометрів. Видобуток газу в Росії в січні-жовтні скоротився на 16,7% - до 460,306 мільярдів кубометрів, а експорт - на 21,3%, до 123,639 мільярдів кубометрів.

За даними Росстату, видобуток газу в РФ в 2008 році зріс на 1,6% - до 663 мільярдів кубометрів. За інформацією ФТС, Росія в 2008 році експортувала 174,3 мільярда кубометрів газу на 66,4 мільярда доларів.

За оцінкою "Газпрому", холдинг за поточний рік поставить на експорт 140 мільярдів кубометрів газу проти 179 мільярдів в 2008 році, а видобуток складе від 450 до 510 мільярдів кубометрів залежно від споживання. У 2008 році "Газпром" збільшив видобуток газу на 0,2% - до 549,7 мільярдів кубометрів.

Мінекономрозвитку прогнозує, що в 2009 році в країні видобуток газу складе 580 мільярдів кубометрів, в 2010 році - 623 мільярди, в 2011 році - 634 мільярди, в 2012 році - 649 мільярдів кубометрів. У прогнозі закладено різке зниження експорту газу з РФ в 2009 році - до 161,9 мільярдів кубометрів з 195,4 мільярдів в 2008 році. Водночас, міністерство очікує, що вже в 2010 році цей показник майже досягне передкризового рівня і складе 190,3 мільярда кубометрів, в 2011 році - зросте до 193,8 мільярдів, в 2012 році - до 203,2 мільярдів кубометрів.

Фінанси

Верховна Рада України підтримала, але не направила запит групи народних депутатів до Президента України Віктора ЮЩЕНКА щодо необхідності невідкладного направлення ним подання до парламенту на звільнення Володимира СТЕЛЬМАХА з посади голови НБУ.

Як передає кореспондент УНІАН, за підтримку даного запиту проголосували 164 (при необхідних 150 – УНІАН) із 428 народних депутатів, зареєстрованих у сесійній залі.

Водночас за направлення депутатського запиту проголосували 155 (при необхідних 226 – УНІАН) з 432 народних депутатів, зареєстрованих у сесійній залі.

У запиті зазначається, що Президент «несе особисту відповідальність за збитки, нанесені громадянам та банківській системі України» у зв’язку із ненаправленням подання щодо В.СТЕЛЬМАХА.

Світовий банк (СБ) вважає за доцільне провести діагностику українських банків за підсумками роботи в 2009 році.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив сьогодні на прес-конференції директор Світового банку в Україні, Білорусі і Молдові Мартін РАЙЗЕР.

За його словами, діагностика має бути проведена у перші тижні 2010 року.

Крім того, у СБ вважають, що Україна вже зараз має визначитися зі стратегією розвитку державних банків і стратегією виходу держави зі складу акціонерів тих банків, де уряд одержав контроль у результаті їх докапіталізації за бюджетні кошти.

Доходи Державного бюджету України (з урахуванням відшкодування ПДВ і без урахування власних надходжень бюджетних установ) за січень-листопад 2009 р. становили 181,363 млрд. грн., або 96,9% від плану щомісячного розпису.

Про це говориться в повідомленні, обнародуваному на сайті Державного казначейства України.

У січні-листопаді ц.р. до загального фонду Держбюджету мобілізовано 152,165 млрд. грн. (з урахуванням відшкодування ПДВ), або 99,7% від плану, до спеціального фонду – 29,198 млрд. грн. (без урахування власних надходжень бюджетних установ).

У листопаді ц.р. до Держбюджету мобілізовано 33,470 млрд. грн. (з урахуванням відшкодування ПДВ і без урахування власних надходжень бюджетних установ), зокрема, до загального фонду – 31,258 млрд. грн. (100,1% відсотка планових показників листопада).

У січні-листопаді 2009 р. органами Державного казначейства відшкодовано з бюджету 33,256 млрд. грн. податку на додану вартість, зокрема в листопаді – 2,255 млрд. грн.

Віце-прем’єр-міністр України Григорій НЕМИРЯ 6 грудня проведе переговори з Міжнародним валютним фондом про продовження співпраці з Україною.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО сьогодні під час зустрічі у Києві з Трійкою ЄC - прем’єр-міністром головуючої у Євросоюзі Швеції Фредріком РАЙНФЕЛЬДТОМ, президентом Єврокомісії Жозе Мануелем БАРРОЗУ і комісаром ЄС з питань зовнішніх відносин та європейської політики сусідства Бенітою ФЕРРЕРО-ВАЛЬДНЕР.

«Ми досягаємо компромісів щодо продовження співпраці з Міжнародним валютним фондом. Ми досягаємо компромісів щодо підписання всіх документів по перегляду нашої програми», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

За її словами, сьогодні ввечері вона планує провести телефонну розмову з виконавчим директором МВФ Домініком СТРОС-КАНОМ для уточнення усіх деталей.

«А вже у неділю наша делегація на чолі з віце-прем`єр-міністром Григорієм НЕМИРЕЮ виїжджає до Міжнародного валютного фонду для того, щоб пройти усі без виключення питання, які сьогодні стоять на порядку денному», - додала вона.

Водночас Ю.ТИМОШЕНКО вважає, що питання співробітництва МВФ з Україною «є не зовсім ординарним, тому що ситуація ускладнюється внутрішньополітичною ситуацією».

Валові міжнародні резерви НБУ в листопаді 2009 року, за оперативними даними, зменшилися на 1,5%, або 421 млн. дол., – до 27 млрд. 290,9 млн. дол.

Про це йдеться у повідомленні, оприлюдненому на сайті Нацбанку.

За даними НБУ, обсяг операцій на міжбанківському валютному ринку України (купівля і продаж у доларовому еквіваленті) за листопад склав 11 млрд. 609,7 млн. дол. При цьому сальдо інтервенцій НБУ на валютному ринку за минулий місяць склало «мінус» 541,1 млн. дол. (у доларовому еквіваленті).

Обсяг операцій на готівковому ринку України (купівля і продаж іноземної валюти за гривню в доларовому еквіваленті) за підсумками листопада склав 3 млрд. 273 млн. дол., у т.ч. обсяг валюти, купленої банками у населення, – 1 млрд. 148,5 млн. дол., обсяг валюти, проданої населенню, – 2 млрд. 124,5 млн. дол.

Банківські внески населення у валюті (у доларовому еквіваленті) за минулий місяць виросли на 295,1 млн. дол. і на 30 листопада ц.р. склали 13 млрд. 868,5 млн. дол.

Близько 37% вкладників «Укрпромбанку», зареєстрованих в «Родовід Банку». переоформили свої внески. Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив заступник міністра фінансів України Валерій АЛЬОШИН сьогодні на брифінгу.

За його інформацією, на сьогодні в «Родовід Банку» зареєстровано 87,479 тис. вкладників «Укрпромбанку», з них переоформили свої внески більше 32 тис. вкладників. Загальний обсяг переоформлених депозитів становить 922,6 млн. грн.

(УНІАН)