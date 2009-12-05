Валові міжнародні резерви НБУ зменшилися до 27,3 млрд. доларів

Валові міжнародні резерви Національного банку України в листопаді 2009 року, за оперативними даними, зменшилися на 1,5%, або 421 млн. дол., – до 27 млрд. 290,9 млн. дол.

Про це говориться в повідомленні, обнародуваному на сайті Нацбанку.

За даними НБУ, обсяг операцій на міжбанківському валютному ринку України (купівля і продаж у доларовому еквіваленті) за листопад станови 11 млрд. 609,7 млн. дол. При цьому сальдо інтервенцій НБУ на валютному ринку за минулий місяць становило «мінус» 541,1 млн. дол. (у доларовому еквіваленті).

Обсяг операцій на готівковому ринку України (купівля і продаж іноземної валюти за гривню в доларовому еквіваленті) за підсумками листопада станови 3 млрд. 273 млн. дол., зокрема, обсяг валюти, купленої банками у населення – 1 млрд. 148,5 млн. дол., обсяг валюти, проданої населенню – 2 млрд. 124,5 млн. дол.

Банківські вклади населення у валюті (у доларовому еквіваленті) за минулий місяць зросли на 295,1 млн. дол. і на 30 листопада ц.р. становили 13 млрд. 868,5 млн. дол.

За даними НБУ, в жовтні 2009 року реальний ефективний обмінний курс (РЕОК) гривні знизився порівняно з груднем 2008 року на 5,4%. При цьому номінальний ефективний обмінний курс гривні зменшився на 9,5% у зв`язку з її девальвацією щодо валют країн – основних торгових партнерів України. Проте перевищення вітчизняною інфляцією рівнів інфляції в цих країнах на 4,1 п.п. привело до більш помірного зниження РЕОК гривні.