У Росії 7 грудня оголошено днем трауру

Президент Росії Дмитро МЕДВЕДЄВ підписав указ про оголошення 7 грудня в Росії днем трауру у зв`язку з трагічними подіями в Пермі.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Кремля.

Також Д.МЕДВЕДЄВ висловив співчуття рідним і близьким загиблим.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні вночі внаслідок страшної пожежі в пермському нічному клубі загинуло 103 людини і понад 130 постраждали.