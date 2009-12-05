У Росії 7 грудня оголошено днем трауру
12:30, 05 грудня 2009Різне
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У зв`язку з трагедією в Пермі
Президент Росії Дмитро МЕДВЕДЄВ підписав указ про оголошення 7 грудня в Росії днем трауру у зв`язку з трагічними подіями в Пермі.
Про це УНІАН повідомили в прес-службі Кремля.
Також Д.МЕДВЕДЄВ висловив співчуття рідним і близьким загиблим.
Як повідомляв УНІАН, сьогодні вночі внаслідок страшної пожежі в пермському нічному клубі загинуло 103 людини і понад 130 постраждали.
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