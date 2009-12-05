Директор Євро-2012 задоволений підготовкою українських міст

Директор Євро-2012 Мартін КАЛЛЕН задоволений підготовкою українських міст до фінальної частини чемпіонату Європи з футболу 2012 року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив на прес-конференції під час відкриття стадіону «Металіст» у Харкові.

«Мені дуже приємно бути сьогодні тут з прем`єр-міністром України і президентом футбольного клубу «Металіст». Ми побачили протягом останніх шести місяців величезний розвиток в країні в контексті підготовки до Євро-2012. Це дуже важливий етап в процесі організації прийому Євро. Місто та пан ЯРОСЛАВСЬКИЙ протягом останніх дванадцяти місяців здійснили величезну роботу, щоб підійти до цього етапу», - сказав М.КАЛЛЕН.

Він також зауважив, що експерти УЄФА бачить прогрес у підготовці до Євро-2012 і в інших українських містах.

«Я переконаний, що за підтримки і разом з прем’єр-міністром, яка доклала багато зусиль для розвитку цього процесу, ми будемо успішними у реалізації цього проекту», - сказав М.КАЛЛЕН.

Він наголосив на важливості для України засідання Виконавчого комітету УЄФА, на якому наступного тижня ухвалюватиметься остаточне рішення про участь українських міст у підготовці до Євро-2012.

«Наступний тиждень є важливим, оскільки наступного тижня приймається рішення щодо формату цього турніру. Я поінформую керівників УЄФА про сьогоднішню подію також», - сказав М.КАЛЛЕН.

Як повідомляв УНІАН, 10-11 грудня Виконавчий комітет УЄФА вирішуватиме, які українські міста приймуть Євро-2012.

На це право претендують чотири українських міста: Київ, Донецьк, Львів і Харків. На даний момент остаточно затвердженим є лише Київ.