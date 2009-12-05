У Львові зумисне сіють паніку щодо поганої якості води

Львівське міське комунальне підприємство «Львівводоканал» звернулись з відповідними листами у прокуратуру, СБУ та міліцію з метою встановлення осіб, які у Львові поширюють провокативні листівки із закликом не пити воду з кранів «яка призводить до захворювань», цим самим поширюючи панічні настрої серед населення міста. Про це повідомили УНІАН у прес-службі Львівської міської ради.

У «Львівводоканалі» спростовують поширену інформацію в листівках про те, що питна вода у Львові є неякісна.

«Ця інформація не відповідає дійсності і не має жодного підґрунтя. Вода у Львові подається за звичним графіком і відповідає санітарним нормам. Ми звернулись з відповідними листами у прокуратуру, СБУ та міліцію для з’ясування обставин», – зазначив у коментарі УНІАН директор ЛМКП «Львівводоканал» Мирослав ЗАПЛАТИНСЬКИЙ.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Львівської міської ради, контроль за якістю води у місті здійснюється хіміко-бактеріологічними лабораторіями комунального підприємства «Львівводоканал» та міської санітарно-епідеміологічної станції (СЕС).

«Якість питної води у Львові є однією з найкращих в Україні та відповідає вимогам стандарту – ГОСТ 2874-82 і вимогам Державних санітарних норм і правил № 383. Щодня лабораторіями «Львівводоканалу» та СЕС відбирається та досліджується близько 50 проб води за 32 показниками. Вода до Львова надходить лише з артезіанських свердловин, глибина яких від 40 до 200 метрів. Кожен район Львова отримує воду із різних водозаборів. Відтак всюди вона якісна, але різниться хімічним складом, а тому і властивостями. Втім уся вода, що подається до міста, є безпечна та якісна», - наголошується у повідомленні прес-служби.