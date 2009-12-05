Порошенко спростував чутки про інтерес до резиденції Лазаренка

Міністр закордонних справ України Петро ПОРОШЕНКО заявляє, що чутки про його інтерес до колишньої резиденції екс-прем’єр-міністра Павла ЛАЗАРЕНКА не мають під собою жодних підстав.

Про це він заявив в інтерв’ю тижневику "Дзеркало тижня" (№47 (775) від 5-11 грудня 2009).

За словами П.ПОРОШЕНКА, резиденція була облаштована за його особистий рахунок і незабаром буде переведена на баланс МЗС.

«Що ж до резиденції, то з Президентом і прем’єром було погоджено, що єдино, кому потрібна ця резиденція, — це МЗС. Я вніс пропозицію, щоб ми облаштували цю резиденцію для розміщення в ній глав закордонних держав під час їхніх візитів в Україну, для формування іміджу України як країни, здатної забезпечити відповідний рівень перебування на нашій території керівників інших держав», — повідомив міністр.

«У результаті маю підтримку цієї пропозиції, але не маю грошей. Тоді мною було прийнято рішення, щоб за рахунок моїх особистих коштів, за рахунок спонсорської допомоги ми облаштували цю дачу. Ми в рекордні строки за три з половиною тижні привели її в належний вигляд, було закуплено українські меблі, українську освітлювальну апаратуру, картини сучасних українських художників», — пояснив П.ПОРОШЕНКО.

Разом з тим керівник МЗС повідомив про підготовку указу Президента щодо передачі цієї резиденції на баланс міністерства, що дозволить офіційно використовувати її для розміщення глав іноземних держав під час їх візитів до України.

«Я не збираюся там жити, у мене є квартира в Києві, є ділянка, на якій я будуюся вже дев`ять з половиною років і яка відома всій Україні», — запевнив П.ПОРОШЕНКО.