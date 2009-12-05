Головне на 5 грудня

Хроніка дня

*** Уряд їде до США за двома мільярдами доларів, заявляє Ющенко; Тимошенко сподівається на продовження співпраці з МВФ ще поточного року; У Пермі внаслідок великої пожежі в нічному клубі загинуло понад 100 людей

Фінанси:Ющенко: Уряд їде до США за двома мільярдами доларів

Президент України Віктор ЮЩЕНКО заявляє, що урядова делегація їде до США просити позику у 2 млрд. доларів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав у Харкові на муніципальних слуханнях «Конституційні засади організації місцевої влади».

«Через день у Вашингтон їде чергова урядова делегація прем’єр-міністра за двома мільярдами доларів чергової позички. Бо до кінця місяця потрібно 36 мільярдів гривень для обслуговування видатків», - зауважив він.

За словами Президента, сьогодні країна має «гарантованих боргів» 280 млрд. дол., хоча декілька років тому було лише 80 млдр. дол.

«Це означає, що на кожного з вас, на 46 мільйонів українців державні борги складають 6 тисяч гривень», - зауважив Президент.

В.ЮЩЕНКО нагадав, що у проекті державного бюджету на 2010 рік уряд пропонує передбачити на обслуговування зовнішнього державного боргу 22 млрд. грн. Він підкреслив, що цієї суми достатньо для фінансування освіти, медицини та оборонної сфери України. Глава держави назвав такі видатки «недержавницькою політикою уряду».

Тимошенко сподівається на продовження співпраці з МВФ ще поточного року Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО сподівається, що співпраця між Україною та Міжнародним валютним фондом продовжиться ще поточного року.

Про це вона заявила на брифінгу, відповідаючи на запитання УНІАН, яким чином уряд бачить продовження співпраці з МВФ, враховуючи, що лист про наміри його продовжити не підписали ні Президент Віктор ЮЩЕНКО, ні голова Національного банку Володимир СТЕЛЬМАХ.

«Мі боремося за продовження співпраці, й думаю, що це буде досягнуто до кінця року», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, віце-прем`єр-міністр України Григорій НЕМИРЯ 6 грудня проведе переговори з представниками МВФ про продовження співпраці з Україною.

Міжнародний валютний фонд у листопаді 2008 року прийняв рішення про надання Україні дворічної програми кредитування stand-by на суму близько 16,4 млрд. дол. З 2008 року Україна одержала вже три транші кредиту МВФ на загальну суму 12 млрд. дол.

Після підписання Президентом України Віктором ЮЩЕНКОМ 30 жовтня ц.р. закону про підвищення соціальних стандартів директор-розпорядник МВФ Домінік СТРОСС-КАН заявив в інтерв`ю західним ЗМІ, що фонд продовжить співпрацю з Україною тільки після завершення президентських виборів, які заплановані на січень 2010 року. Разом з тим, 9 листопада ц.р. Представництво МВФ в Україні повідомило, що фонд готовий до співпраці з Україною за умови досягнення консенсусу всіма гілками влади.

4 грудня глава Секретаріату Президента Віра УЛЬЯНЧЕНКО заявила, що В.ЮЩЕНКО не підписуватиме лист намірів про узгодження дій української влади до МВФ, який необхідний для виділення Україні четвертого траншу кредиту stand by.

На сьогоднішній день цей лист про продовження співпраці підписали в.о. міністра фінансів Ігор УМАНСЬКИЙ і прем`єр-міністр. Цим документом, за умови підписання Президентом і головою Нацбанку, Україна повинна продемонструвати єдність позиції щодо умов подальшого продовження співпраці й отримання 4-го траншу кредиту.

У інтерв`ю тижневику "Дзеркало тижня" (№47 (775) від 5-11 грудня 2009 р.) перший заступник глави Секретаріату Президента України Олександр ШЛАПАК зазначив, що Україна не має шансів до закінчення президентських виборів отримати від МВФ черговий транш кредиту, оскільки не виконала свої зобов`язання перед фондом.

Шлапак: Україна не має шансів отримати черговий транш МВФ

Перший заступник голови Секретаріату Президента України Олександр ШЛАПАК вважає, що Україна не має шансів до закінчення президентських виборів отримати від Міжнародного валютного фонду черговий транш кредиту.

Про це він заявив в інтерв’ю тижневику "Дзеркало тижня" (№47 (775) від 5-11 грудня 2009 р.).

«За таких різних позицій всередині української влади, я переконаний, відновлення співпраці з Міжнародним валютним фондом неможливе. Мінімум після 17 січня 2010 року, коли, можливо, буде нова політична конфігурація», — сказав О.ШЛАПАК.

Він також зазначив, що підписавши угоду з МВФ в липні цього року і авансом отримавши транш, Україна, окрім прийняття закону щодо спрощення процедури входження капіталу в банки, не виконала своїх зобов’язань.

При цьому О.ШЛАПАК додав: «Уряд отримав «на халяву» 1,5 млрд. СПЗ, тобто 2 млрд. дол., або 16 млрд. грн. без жодних зобов’язань. МВФ не виставив навіть платіжних інструкцій щодо використання цих коштів — для погашення зовнішніх зобов’язань уряду по боргових зобов’язаннях чи платежах за газ. Кошти пішли на покриття дефіциту бюджету, виплати пенсій тощо».

«Зараз питання стоїть так: давайте в черговий раз напишемо листа, посиплемо голову попелом і скажемо: «Ну не вийшло в нас, вибачте нас іще раз, дайте нам ці гроші! А вже в 2010-му, після виборів, ми себе покажемо!» Приблизно такий текст був запропонований урядом», — пояснив О.ШЛАПАК.

За його словами, Президент готовий просити гроші у МВФ, якщо будуть виконані усі зобов’язання, підписані в липні цього року. «Виконаємо — тоді абсолютно вправі розраховувати на черговий транш від МВФ», — підкреслив О.ШЛАПАК.

Як повідомляв УНІАН, Міжнародний валютний фонд у листопаді 2008 року прийняв рішення про надання Україні дворічної програми кредитування stand-by на суму близько 16,4 млрд. дол. З 2008 року Україна одержала вже три транші кредиту МВФ на загальну суму 12 млрд. дол.

Після підписання Президентом України Віктором ЮЩЕНКОМ 30 жовтня ц.р. закону про підвищення соціальних стандартів директор-розпорядник МВФ Домінік СТРОСС-КАН заявив в інтерв`ю західним ЗМІ, що фонд продовжить співпрацю з Україною тільки після завершення президентських виборів, які заплановані на січень 2010 року. Разом з тим, 9 листопада ц.р. Представництво МВФ в Україні повідомило, що фонд готовий до співпраці з Україною за умови досягнення консенсусу всіма гілками влади.

Візи: Польща не зможе відмінити візи для українців на час Євро-2012

Польща, котра спільно з Україною організовує фінальну частину чемпіонату Європи з футболу у 2012 році, не зможе на час проведення цього заходу відмінити візи для українських громадян.

Таку думку висловив УНІАН голова правління компанії PL2012, котра координує підготовку Польщі до Євро-2012, Марчін ХЕРРА.

Він сказав, що однією із першочергових завдань при організації таких масштабних заходів, як Євро-2012, є гарантування безпеки для людей, котрі беруть в ньому участь.

„З точки зору безпеки не може бути відмінений контроль... тому, повна лібералізація не буде мати місця, а можливе спрощення”, - сказав він.

Керівник компанії зауважив, що Австрія та Швейцарія під час Євро-2008 з міркувань безпеки навпаки запровадили прикордонний контроль.

„Це близько 2 млн. людей, які приїжджають з різних частин світу, а в таких великих заходах питання безпеки є дуже важливі”, - наголосив він.

Водночас він сказав, що не прогнозує кількаразовий ріст прикордонного руху на час проведення чемпіонату, відзначивши, що головним завданням українських та польських служб - організувати швидкий контроль та пропуск подорожуючих через кордон.

Як повідомляв УНІАН, Польща з кінця 2007 року входить до шенгенської зони, яка об’єднує 28 держав, між якими не існує прикордонного контролю.

ПЕК: Україна продовжить переговори із Францією та США щодо поставок ЯП

Україна вважає Росію одним із найефективніших партнерів у сфері ядерної енергетики, проте не бачить підстав для припинення переговорів і співпраці з американськими і французькими компаніями.

Про це заявив міністр закордонних справ Петро ПОРОШЕНКО в інтерв`ю виданню «Дзеркало тижня» (№47 від 5-11 грудня 2009 року).

«Росія є одним із найефективніших, із погляду запропонованої ціни, найпривабливіший, із погляду умов співробітництва, партнерів у ядерній енергетиці. Тому, я вважаю, цілком виправдана участь Росії в тендерах на будівництво як нових енергоблоків, так і потужностей із виробництва ядерного палива в рамках реалізації затвердженої РНБОУ концепції створення елементів паливно-ядерного циклу та переробки ядерного палива», - зазначив П.ПОРОШЕНКО..

Разом із тим, за словами міністра, подібна прив`язка до одновекторної моделі співпраці знижує конкурентну спроможність української ядерної енергетики.

«Саме тому сьогодні ми не бачимо підстав для припинення переговорів і співробітництва у відповідності до взятих на себе Україною зобов’язань, у тому числі і з американцями, зокрема з Westinghouse, - заявив міністр.

Глава МЗС також додав, що існували певні домовленості і з французькою стороною, які в повному обсязі не реалізовані.

Говорячи про можливість створення Україною власного замкненого ядерного циклу, П.ПОРОШЕНКО зазначив, що у країни поки не вистачає для цього ані фінансового, ні наукового, ні технологічного потенціалу.

«Хочу нагадати, що йдеться про ядерну енергетику, де пріоритетом є безпека. Ігри з ядерною безпекою країни мною як відповідальним політиком не схвалюватимуться», - зазначив міністр.

Довідка УНІАН. На даний момент монопольним постачальником ядерного палива на українські АЕС є російська корпорація «ТВЕЛ».

У березні 2008 року НАЕК «Енергоатом» і американська компанія Westinghouse підписали контракт на постачання ядерного палива з 2011 року. Контракт передбачає постачання ядерного палива виробництва американської компанії для реакторів ВВЕР-1000 українських АЕС впродовж 2011-2015 років для забезпечення щорічного планового перезавантаження не менше трьох енергоблоків.

Промисловість: Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО обіцяє захистити ВАТ «Турбоатом» від можливих рейдерських атак Як передає кореспондент УНІАН, про це вона заявила сьогодні, спілкуючись із колективом підприємства після ознайомлення з його роботою.

«Після весни, я думаю, що ще більше зможу вас захистити. Ніколи я не дозволю жодної рейдерської акції щодо заводу, й ви можете в цьому абсолютно на мене покладатися. Я думаю, що всі ці баталії, які навколо заводу ще відбуваються, їм буде покладено повний край, після того, як ми закінчимо всі ці політичні змагання, і думаю, що вони закінчаться так, що вже повернення назад до всіх цих рейдерських акцій, до того що країна втрачала все – і землі, і ліси, і нафтогазові родовища. Більше до цього повернення не буде», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Довідка УНІАН. ВАТ «Турбоатом» (Харків) – єдине в Україні й одне з найбільших турбобудівних підприємств у світі. Підприємство спеціалізується на випуску парових турбін для теплових електростанцій, атомних електростанцій і теплоелектроцентралей; гідравлічних турбін для гідроелектростанцій і гідроакумулюючих електростанцій; газових турбін і парогазових установок для ТЕС і іншого енергетичного обладнання.

НП: У Пермі внаслідок великої пожежі в нічному клубі загинуло понад 100 осіб, 134 поранено

Сьогодні вночі в Пермі в нічному клубі «Хромая лошадь» сталася велика пожежа, внаслідок якої загинуло 102 особи, 134 поранено, передає РІА «Новости».

"Близько половини з потерпілих перебувають у важкому стані з опіками дихальних шляхів", - повідомив представник головного управління МНС РФ по Пермському краю.

НП сталася близько першої години ночі за місцевим часом, на вечірці на честь семиріччя з дня заснування нічного клубу-кафе. Клуб вигорів майже повністю: при загальній площі закладу 500 квадратних метрів площа пожежі становила 400 квадратних метрів. Більшість людей загинули під час тисняви від чадного газу.

Очевидці трагедії перебувають у шоковому стані й згадують, як після спалаху феєрверку почалася сильна пожежа, пішов їдкий дим, люди задихалися від чадного газу й намагалися вирватися через службовий вихід, місце розташування якого було відоме не всім.

Керівництво Росії створило комісію з розслідування причин пожежі й надання допомоги постраждалим, слідство відкидає версію теракту й вважає причиною НП неправильне використання піротехніки.

У Росії 7 грудня оголошено днем трауру

Президент Росії Дмитро МЕДВЕДЄВ підписав указ про оголошення 7 грудня в Росії днем трауру у зв`язку з трагічними подіями в Пермі.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Кремля.

Також Д.МЕДВЕДЄВ висловив співчуття рідним і близьким загиблим.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні вночі внаслідок страшної пожежі в пермському нічному клубі загинуло 103 людини і понад 130 постраждали