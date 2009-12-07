Ющенко походить з роду Мазепи?

Президент України Віктор ЮЩЕНКО досліджує свій родовід і не виключає, що його рід пов`язаний з родом Івана Мазепи.

Про це Глава держави заявив в ефірі Житомирської обласної телерадіокомпанії, передає кореспондент УНІАН.

«У мене дід козак, прадід козак. Мій родовід веде до Петра Івановича Калнишевського», - повідомив В.ЮЩЕНКО.

Глава держави повідомив, що мати останнього кошового отамана мала прізвище «Ющенко» і була уродженкою рідного села Президента – Хоружівки.

«Моє село – козацьке», - запевнив В.ЮЩЕНКО. Він зазначив, що землі цього села були власністю полковника Гамалії.

Президент також розповів, що під 11-м номером у Раді Мазепи теж стояв Ющенко. «Я думаю, що докопаюся до свого родоводу. Я дійшов до сьомого коліна. А недавно прийшло повідомлення зі Швеції, де обробляли архів гетьмана Мазепи. І там також знайшли родовід Ющенків», - сказав Глава держави.

«Я – козак, але головне не в цьому. Ми всі козаки, бо ми українці. Головне – у мене п’ятеро дітей, у мене чудова дружина, у мене був прекрасний батько, у мене прекрасна мама», - зазначив В.ЮЩЕНКО.

«Я знаю, заради чого можна було б померти і я дуже добре знаю, заради чого треба жити. Я б дуже хотів бути зараз з Христинкою, Тарасиком, Софійкою, зі своїми внуками, але я знаю, що мій рід робить сьогодні велику справу для української нації. Тому зараз не треба думати про вільний час, а потрібно працювати на Україну», - додав Президент.