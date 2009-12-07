Анонс на 7 грудня

9-00 - Відбудеться виступ в.о.голови Антимонопольного комітету України Олександра Мельниченка в рамках Першої міжнародної конференції з питань розвитку українського ринку нафтопродуктів. О.Мельниченко повідомить про концепцію удосконалених підходів органів Антимонопольного комітету до ринків моторного пального та про ініціативи Комітету щодо вивчення діяльності Platts. По завершенні відбудеться брифінг для ЗМІ (готель “InterContinental”, вул.. В.Житомирська, 2-а, конференц-зал, 2-й поверх).

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10-30 - Відбудеться урочисте відкриття ІІ Всеукраїнського фестивалю соціальних проектів. Будуть презентовані найкращі соціальні проекти, спрямовані на ефективне розв`язання конкретних соціальних проблем дітей, молоді та сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах. У церемонії відкриття візьме участь міністр України у справах сім’ї, молоді та спорту Юрій Павленко. В програмі: об 11-00 – брифінг; о 12-30 захист соціальних проектів, о 14-40 та 15-15 майстер-класи (готель “Radisson SAS”, вул. Ярославів Вал, 22).

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11-00 - Розпочнеться урочисте засідання з нагоди Дня місцевого самоврядування за участі Прем’єр-міністра України Юлії Тимошенко (Міжнародний центр культури та мистецтв (Жовтневий палац), вул. Інститутська, 1). Прохання прибути на місце не пізніше 10:30.

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11-00 - Відбудеться презентація нових видань «Міжнародні стандарти фінансової звітності -2009». Організатор - ВГО «Федерація професійних бухгалтерів і аудиторів України» ( Світового банк, Дніпровський узвіз 1, 2-й поверх). Потрібна акредитація.

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12-00 - Відбудеться засідання Антикризової ради громадських об’єднань промисловців, підприємців та роботодавців. Учасники: президент УСПП Анатолій Кінах; народний депутат України Василь Гурєєв; голова Ради підприємців при КМУ Оксана Продан; заст..міністра промислової політики України Володимир Саченко, перший віце-президент Асоціації суднобудівних підприємств “Укрсудпром” Віктор Лисицький, президент Центру антикризових досліджень Ярослав Жаліло (УСПП, вул. Хрещатик, 34, 3 поверх, зал засідань).

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12-30 - В УНІАН відбудеться прес-конференція ініціативної групи торговців ПФТС на тему: «Фондовий ринок відстоює свої права. Порядок денний загальних зборів членів ПФТС». Будуть озвучені питання, пов`язані з розвитком біржі і ринку в цілому, серед яких ключовими є затвердження нової редакції статуту асоціації, положення про раду асоціації, положення про членство в асоціації і про дострокове припинення повноважень діючих членів ради асоціації, про вибір стратегічного інвестора ВАТ "Фондова біржа ПФТС", про розподіл акцій біржі, що належать асоціації ПФТС, між її членами. До участі запрошена Ірина Заря, президент біржі ПФТС. Учасники: Олександр Омельчук, ген.директор інвестиційної компанії Phoenix Capital; Ігор Когут, ген.директор інвестиційної компанії «Фінекс Капітал»; Костянтин Шевчук, директор фінансової компанії «КУБ»; Олександр Суляєв, президент компанії «Спарта Капітал» (вул.Хрещатик, 4, конференц-зал).

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15-00 - Відбудеться засідання постійної комісії Київради з питань житлово-комунального господарства та паливно-енергетичного комплексу (вул..Хрещатик, 36, 4-й поверх, фойє). Потрібна акредитація. Телефон: 278-24-

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15-30 - В УНІАН відбудеться прес-конференція на тему: "Відсутність бюджету - 2010". Учасники: політолог, кандидат політичних наук Олександр Палій та доктор політичних наук, професор, голова Всеукраїнської асоціації політичних наук Валерій Бебік (вул. Хрещатик, 4, конференц-зал

16-00 - В Рахунковій палаті України відбудеться урочисте зібрання з нагоди 13-ї річниці діяльності Рахункової палати. Очікується участь Президента України В.Ющенка. Після завершення зібрання планується брифінг голови Рахункової палати В.Симоненка (вул. Михайла Коцюбинського, 7).

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17-00 - Відбудеться зустріч Європейської Бізнес Асоціації з кандидатом на посаду Президента України Інною Богословською. Інна Богословська представить свою програму та план діяльності для покращення інвестиційного клімату в сферах, що є найбільш важливими для бізнесу: Валютне регулювання; Повернення ПДВ; Митні процедури; Технічні бар’єри в торгівлі; Боротьба з корупцією; Реформа судової системи; Земельна реформа (Андріївський узвіз, 1А).

- Кандидат на пост Президента України Арсеній Яценюк відвідає місто Біла Церква Київської області. В програмі: 13-00 - прес-конференція (вул. Городинського, 7-а). 18-00 - зустріч кандидата з мешканцями Білої Церкви (площа перед будівлею міської ради). О 18.00 жителі Київської області також зможуть взяти участь у мітингах-телемостах із Арсенієм Яценюком у містах Березань Богуслав, Бровари, Вишневе, Іванків, Макарів, Переяслав-Хмельницький, Славутич, Тетіїв, Яготин. Потрібна акредитація. Телефон: (063) 282-90-60.