Сьогодні в Росії день жалоби за загиблими в Пермі

Понеділок, 7 грудня, в Росії оголошений днем жалоби за загиблими в Пермі в результаті пожежі в нічному клубі "Хромая лошадь".

Як передає ІТАР-ТАРС, у понеділок відбудеться панахида за загиблими, а також скорботні богослужіння в різних православних храмах міста.

Кількість загиблих під час пожежі в Пермі зросла до 112 чоловік

Кількість загиблих під час пожежі в пермському клубі «Хромая лошадь» становить 112 чоловік.

Про це УНІАН повідомили в Управлінні Міністерства з надзвичайних ситуацій РФ по Пермському краю.

На сайті МНС РФ по Пермському краю наводиться список пізнаних загиблих.

За інформацією Мінздоровсоцрозвитку РФ, постраждало близько 140 чоловік, більшість з них перебувають у тяжкому стані, 91 чол. відправлено з Пермі до Москви і Санкт-Петербурга.

Як повідомляв УНІАН, пожежа в нічному клубі "Хромая лошадь", де святкувалося 8-річчя закладу, сталася в ніч на 5 грудня. Один з феєрверків підпалив солом`яну підвісну стелю, в приміщенні майже миттєво розповсюдився дим, незабаром згасло світло. В той момент у клубі перебувало близько 250 чоловік. В результаті пожежі вигоріло 400 квадратних метрів із 500 квадратів загальної площі клубу.

Після пожежі МНС оголосило, що "Хромую лошадь" вже двічі штрафували за порушення правил пожежної безпеки, а жителі сусіднього будинку розповіли, що в 2008 році в закладі вже була невелика пожежа.