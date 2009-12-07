В Україну йдуть невеликі морози

В найближчі дні синоптики прогнозують в Україні зниження температури повітря.

Як повідомили УНІАН в Українському Гідрометцентрі, завтра, 7 грудня, хмарно з проясненнями. Вночі в Україні, вдень в західних областях, Криму та Приазов’ї невеликі опади; на решті території без істотних опадів.

Вночі та вранці в Україні місцями туман, у північно-східній частині слабка ожеледь.

Температура протягом доби становитиме 0-5° тепла, у східних областях, на півночі Лівобережжя та в Карпатах 0-5° морозу, вдень у Криму та на Одещині 6-9° тепла.

8-9 грудня також без істотних опадів, лише у західних областях та в Криму невеликі дощі (в Карпатах невеликий сніг). 8 грудня в Україні, крім східних областей, 9 грудня в західній частині місцями туман, слабка ожеледь.

Температура у східних областях вночі 3-8° морозу, вдень 1-3° морозу; в західних областях, Криму та на півдні Одещини вночі 0-5° тепла, вдень 2-7° тепла; на решті території вночі 8 грудня від 3° тепла до 2° морозу, 9 грудня 1-6° морозу, вдень близько 0°; в Карпатах вночі та вдень 0-5° морозу.

10-11 грудня невеликий дощ і мокрий сніг очікується лише в Криму. Температура вночі 0-6° морозу (у східній частині та на півночі Лівобережжя місцями до 9° морозу), в південних областях та на Закарпатті від 3° морозу до 3° тепла (на узбережжі Криму до 5° тепла); вдень від 4° морозу до 2° тепла, на крайньому півдні та Закарпатті 3-9° тепла.

Завтра у Києві та області хмарно з проясненнями. Вночі невеликі опади, місцями по області туман (у Києві слабкий туман), вдень без істотних опадів. Температура протягом доби 1-3° тепла.

8-9 грудня у столиці та області також без істотних опадів; 8 грудня місцями туман, слабка ожеледь. Температура по області від 3° тепла до 2° морозу, вночі 9 грудня 1-6° морозу; у Києві вночі 8 грудня близько 0°, 9 грудня 1-3° морозу, вдень 0-2° тепла.

10-11 грудня без істотних опадів. Температура вночі по області 0-5° морозу, вдень від 3° морозу до 2° тепла; у Києві вночі 2-4° морозу, вдень 0-2° морозу.