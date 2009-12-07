Під час пожежі в Пермі загинув громадянин України

Під час пожежі в нічному клубі в Пермі загинув громадянин України.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Міністерства закордонних справ України.

«За інформацією Посольства України в РФ, серед загиблих під час трагедії в місті Перм є один громадянин України. Родичі загиблого проінформовані», - йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, у Пермі в суботу вночі на вечірці в нічному клубі "Хромая лошадь" сталася пожежа. Клуб згорів майже повністю: при загальній площі закладу 500 квадратних метрів площа пожежі склала 400 квадратних метрів. За останніми даними, загинули 112 чоловік. Понад 120 чоловік постраждали.

7 грудня в Росії оголошено день трауру за загиблими під час цієї пожежі.