АМК розслідує 53 справи на ринках нафтопродуктів

Антимонопольний комітет України на сьогоднішній день розслідує 53 справи про порушення антиконкурентного законодавства на ринках нафти і нафтопродуктів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив виконуючий обов`язки голови АМК Олександр МЕЛЬНИЧЕНКО у ході першої міжнародної конференції з питань розвитку українського ринку нафтопродуктів, організованої консалтинговою компанією «А-95».

За його словами, за 10 місяців т.г. АМК ухвалив рішення по 33 справах про порушення конкурентного законодавства на ринках нафти і нафтопродуктів. При цьому А.МЕЛЬНИЧЕНКО додав, що ці рішення стосувалися 55 суб`єктів на загальнодержавних ринках в 13 регіонах. Сума штрафів за зазначеними рішеннями склала більше 4 млн. грн. (крім ринку авіапалива).

Як повідомляв УНІАН, у кінці травня ц.р. АМК доручив своїм регіональним відділенням перевірити обгрунтованість підвищення цін на нафтопродукти. Зокрема, розслідування стосувалося найбільших операторів – ВАТ «Укрнафта», ТОВ «ТНК-ВР Коммерс», ПІІ «ЛУКОЙЛ-Україна», ЗАТ «ЛІНІК», ТОВ «Паралель-М ЛТД», ТОВ «ТД «Континіум-Галичина», ВАТ «Концерн «Галнафтогаз», ВАТ «ЛУКОЙЛ-ОДЕСЬКИЙ НПЗ», ЗАТ «Укртатнафта», ТОВ «НК Альфа-нафта», ВАТ «Нафтохімік Прикарпаття», ВАТ «НПК Галичина» і тих підприємців, що мають ринкову частку на регіональних ринках бензинів і дизельного пального.

Протягом 2008 року органи АМК виявили більше 300 порушень конкурентного законодавства, здійснених підприємцями, які працюють на ринках нафтопродуктів.