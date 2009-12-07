Депресивним регіонам нададуть податкові пільги

Кабінет міністрів України на найближчому засіданні планує розглянути закон про пільгове оподаткування у депресивних регіонах.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила прем’єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО сьогодні на урочистому зібранні з нагоди Дня місцевого самоврядування.

«Закон сьогодні готовий. Ми його будемо через одне засідання уряду розглядати і вносити до парламенту», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Водночас прем’єр-міністр вважає недоцільним використовувати таку термінологію як депресивні регіони.

«Я хочу повністю змінити навіть назву. Я не хочу, щоб деякі наші громади називали депресивними регіонами. Я хочу прийняти спеціальний закон про перспективні регіони, і для таких регіонів створити спеціальну податкову систему для інвесторів», - пояснила вона.

Зокрема, за її словами, інвестори будуть в обов’язковому порядку сплачувати податок на землю, податок з фізичних осіб, водночас підприємства, які поставлятимуть свою продукцію на зовнішні ринки, звільнятимуться від податків на експорт.