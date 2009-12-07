Фонд Ахметова запускає портал "Сирітству - ні!"

Фонд Ріната АХМЕТОВА «Розвиток України» спільно з Державним департаментом з питань усиновлення і захисту прав дитини та Всеукраїнською громадською організацією «Магнолія» запускають перший національний інтернет-портал з питань усиновлення «Сирітству – ні!». Про це УНІАН повідомили у Фонді.

Портал вперше в історії України відкриє потенційним батькам інформацію про дітей, яких можна усиновити в Україні.

Довідка УНІАН. Фонд Ріната Ахметова «Розвиток України» - неприбуткова організація, заснована 15 липня 2005 року.

Напрями діяльності: сучасна освіта і виховання, здоров`я нації, культурна спадщина, адресна допомога.

Президент Фонду - Рінат Ахметов.