Між Україною та Ізраїлем запровадять безвізовий режим

Україна та Ізраїль у 2010 році планують підписати угоду про запровадження безвізового режиму.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомили на спільній прес-конференції у Києві міністр закордонних справ України Петро ПОРОШЕНКО та віце-прем’єр-міністр, міністр закордонних справ Держави Ізраїль Авігдор ЛІБЕРМАН.

«Ми плануємо зробити це в найкоротший час», - сказав П.ПОРОШЕНКО.

У свою чергу, А.ЛІБЕРМАН зазначив, що, враховуючи досвід укладення відповідної угоди між Ізраїлем та Росією, підготовка угоди з Україною може тривати приблизно півроку.

«З Росією у нас зайняло півроку відпрацювання всіх технічних деталей. Сподіваюся, ми можемо дотриматися цих рамок і з Україною», - сказав він, зауваживши, що на парламентському рівні вже є підтримка цього процесу.