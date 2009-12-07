Політолог: бюджет-2010 прийнято не буде

До завершення президентських виборів Державний бюджет на 2010 рік прийнято не буде.

Таку думку висловив сьогодні на прес-конференції в УНІАН політолог, кандидат політичних наук Олександр ПАЛІЙ.

Він вважає, що сьогодні «уряд демонструє, що не зацікавлений в ухваленні бюджету». Таким чином, на думку політолога, з ухваленням бюджету влада почекає до оголошення результатів президентських виборів. А якщо результати будуть не на користь Юлії ТИМОШЕНКО, то ситуацію з бюджетом «розхльобуватиме» вже наступний уряд.

О.ПАЛІЙ зазначив, що Партія регіонів також не форсуватиме ухвалення держбюджету-2010. За його словами, ПР орієнтується на те, що в разі перемоги на президентських виборах Віктора ЯНУКОВИЧА самостійно вирішуватиме дане питання.

Політолог піддав критиці діючий уряд, зазначивши, що замість того, щоб використовувати внутрішній ресурс держави, зокрема боротися з тіньовою економікою, обсяг якої оцінюється в 420 млрд. грн., уряд фактично побудував свою антикризову політику на залученні позикових коштів від Міжнародного валютного фонду, таким чином «вибравши запозичення єдиною формою боротьби з кризою».

За його словами, така позиція уряду в майбутньому може принести економіці багато неприємностей, адже відповідно до домовленостей з МВФ Україна вже в 2012 році повинна повернути 3,8 млрд. дол., а в 2013 - ще 5,7 млрд. дол. При цьому темпи відновлення економіки поки не дають підстав стверджувати, що держава не матиме проблем із виконанням даних зобов`язань.

Також О.ПАЛІЙ вважає, що відсутність конструктивного діалогу між владою й опозицією, спрямованого на вирішення проблеми держбюджету-2010, негативно позначається на рейтингах як Ю.ТИМОШЕНКО, так і В.ЯНУКОВИЧА.