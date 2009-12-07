Головне на 7 грудня

Фінанси

Мінфін відкоригує бюджет-2010, скоротивши доходи на 30 млрд.

Міністерство фінансів України планує підготувати до 7 грудня проект державного бюджету на 2010 рік, відкоригований з урахуванням змін прогнозних макропоказників на підставі результатів економічного розвитку за 9 місяців 2009 року.

Про це повідомляється на офіційному сайті Юлії Тимошенко з посиланням на виконуючого обов’язки міністра фінансів Ігоря УМАНСЬКОГО.

"Проект бюджету буде відкориговано з урахуванням пропозицій народних депутатів", - сказав він. За словами керівника Мінфіну, доходи зведеного бюджету планується скоротити на 30 млрд. грн., видатки - на 40 млрд. грн. "Є постанова №1181, де написано, як мають змінитися доходи і видатки. Мінус 30 доходи, мінус 40 – видатки. Це якщо говорити про загальний баланс. Якщо говорити про документ, то я не впевнений, що Верховна Рада очікує саме на те, що ми уточнимо", - пояснив він.

І.УМАНСЬКИЙ також повідомив, що Мінфін і уряд "шукатимуть свою позицію" у відповідь на депутатські пропозиції, які "призводять до незбалансованого збільшення видатків".

Як повідомлялося, згідно з постановою уряду №1181 від 29 жовтня 2009 року "Про заходи щодо забезпечення виконання Державного бюджету України і місцевих бюджетів в 2010 році", Кабінет міністрів з метою забезпечення стабільного функціонування бюджетної системи України в 2010 році доручив Міністерству економіки уточнити основні прогнозні макропоказники економічного і соціального розвитку України на 2010 рік з урахуванням результатів аналізу стану розвитку економіки за дев`ять місяців 2009 року.

На підставі уточнених макропоказників Мінфіну під час доопрацювання до другого читання проекту Закону України "Про Державний бюджет України на 2010 рік" доручено визначити доходи зведеного бюджету на рівні 328,3 млрд. грн., видатки – на рівні 360,9 млрд. грн.

Уряд України має намір вдруге подати до Верховної Ради законопроект про Бюджетний кодекс, що розподіляє кошти на користь регіонів, який було фактично «провалено» в парламенті завдяки Партії регіонів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявила прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО сьогодні на урочистих зборах із нагоди святкування в Україні Дня місцевого самоврядування.

«Для нас не становить ніякої складності на наступному засіданні уряду ще раз проголосувати Бюджетний кодекс, ще раз проголосувати закон про бюджет із параметрами, які ми з вами погоджували, й подати це до Верховної Ради. Й тоді, після закінчення всього політичного хаосу, всіх баталій, після того, як вже раз і назавжди ми поставимо крапку на поверненні їх (Партії регіонів – УНІАН) до влади, ми зможемо за один тиждень і проголосувати, і підписати все це», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Прем`єр зазначила, що раніше планувала після перемоги на президентських виборах відкликати вето, накладене Президентом України Віктором ЮЩЕНКОМ на Бюджетний кодекс, проте у ВР було зроблено крок, щоб це було неможливо зробити.

«Щоб закрити такий шлях, то пан ЛАВРИНОВИЧ разом із Партією регіонів на останньому сесійному тижні поставили на голосування подолання вето Президента на Бюджетний кодекс, і вони просто провалили (ухвалення рішення – УНІАН) для того, щоб зняти цей Бюджетний кодекс взагалі з розгляду, щоб його не було в природі, щоб його не було взагалі як концепту й загрози для їх фінансової влади. Але це не означає, що тема закінчилася й вони перемогли», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

В Україні інфляція в листопаді 2009 р. по відношенню до жовтня склала 1,1%, з початку року (до грудня 2008 року) – 11,3%, до листопада 2008 року – 13,6%. У січні-листопаді 2009 р., порівняно з аналогічним періодом минулого року, інфляція склала 16,3%.

Про це УНІАН повідомили в Державному комітеті статистики України.

Кабінет Міністрів України пропонує скасувати оподаткування на додану вартість і митний збір для товарів вартістю до 100 євро, які ввозять/вивозять суб`єкти зовнішньоекономічної діяльності.

Це передбачено законопроектом №5409 від 4 грудня 2009 р., розміщеним на офіційному сайті парламенту.

Згідно з проектом закону, «товари та інші предмети, що ввозяться на митну територію України й вивозяться за межу цієї митної території, митна вартість яких перевищує суму, еквівалентну 100 євро, підлягають оподаткуванню митом, якщо інше не передбачено законом про оподаткування».

Нагадаємо, наразі ПДВ і митний збір стягуються з усіх товарів, що ввозяться/вивозяться, незалежно від їх вартості, це передбачено законом про єдиний митний тариф.

Сьогодні на українському міжбанківському ринку торги по долару США відкрилися котируванням 7,9815/8,0050 грн./дол., до 12:00 звузився спред – 7,9820/7,9940 грн./дол. До закриття торгів цінові рівні знизилися до 7,9805/7,9990 грн./дол.

Про це повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг».

У 10:30 Національний банк України оголосив про вихід на ринок з покупкою долара за курсом 7,98 грн./дол.

Рублевий ринок відкрився котируванням 0,2695/0,2705 грн./рубль, а до 12:00 ціни знизилися до 0,2689/0,2692 грн./рубль. До закриття ціни встановилися на рівні 0,2688/0,2692 грн./рубль. У Росії курс долар-рубль зріс і склав 29,7425 рублів за долар (+0,4575).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар стартували з рівня 1,4826/1,4828 дол./євро, а до 12:00 знизилися до 1,4788/1,4792 дол./євро.

Ринок євро-гривня відкрився індикативними котируваннями 11,8365/11,8740 грн./євро, до 12:00 ціни пішли вниз – 11,8165/11,8370 грн./євро. До закриття торгів цінові показники по євро-гривні склали 11,8070/11,8370 грн./євро.

Фондовий ринок

Компанії-члени асоціації «Перша фондова торгова система» (ПФТС), що входять до ініціативної групи торговців ПФТС, ініціюють проведення позачергових зборів членів асоціації шляхом адресного опитування її членів.

Про це повідомив сьогодні на прес-конференції в УНІАН генеральний директор інвестиційної компанії «Финекс-капітал» Ігор КОГУТ.

За його словами, ініціативна група почала адресне опитування членів асоціації, щоб визначити їх реальне ставлення до поточного стану подів в ПФТС, керівництва, а також планованого продажу біржі.

Зокрема, в питальник, що розсилається, включені такі питання: дострокове припинення повноважень діючих членів Ради асоціації, про обрання нових членів Ради, про тимчасове усунення з поста діючого президента асоціації, про визначення нового розміру вступного внеску в ПФТС. На розгляд членів асоціації також виноситься вибір інвестора для фондової біржі ПФТС, зокрема, стратегічним інвестором пропонується визначити на вибір Українську міжбанківську валютну біржу (УМВБ), російські фондові біржі РТС або ММВБ.

Ініціативна група також пропонує встановити рівномірний продаж для всіх членів асоціації акцій ПФТС за фіксованою ціною 10 грн. за одну акцію.

За словами І.КОГУТА, дане опитування проводитимуть з 7 по 21 грудня поточного року, після чого ініціативна група планує добиватися реалізації його рішень. Зокрема, за словами гендиректора «Финекс-капіталу», ініціативна група, можливо, зажадає включення проголосованих питань до порядку денного загальних зборів акціонерів ПФТС, яке відповідно до рішення Ради ПФТС повинне відбутися 24 грудня цього року.

І.КОГУТ також відзначив, що у випадку, якщо дані збори проігнорують результати опитування, що проводиться, члени ініціативної групи залишають за собою право оскаржувати його.

За словами І.КОГУТА, сьогодні дії ініціативної групи ПФТС, в яку входить 12 компаній, підтримують більше 90 компаній – членів асоціації ПФТС, 70 з яких документально засвідчили свою підтримку. На сьогоднішній день, за його інформацією, членами асоціації ПФТС є 265 компаній.

Гендиректор «Финекс-капіталу» також відзначив, що рішення про проведення даного опитування обумовлене небажанням нинішнього керівництва ПФТС йти на повноцінний діалог з членами асоціації, а також погіршенням становища біржі ПФТС на ринку.

Новини ТЕК

Станом на 4 грудня ц.р., підприємства комунальної теплоенергетики України (без «Київенерго») з початку цього року спожили природного газу на суму 7 640,1 млн. грн., сплатили – на 6 466,2 млн. грн., зокрема 4 293,1 млн. грн. - за поточне споживання і 2 024,4 млн. грн. - в рахунок заборгованості за газ, спожитий у 2008 році.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Міністерства з питань житлово-комунального господарства України.

Заборгованість підприємств ТКЕ за спожитий газ цього року становить 3,3 млрд. грн., загальна заборгованість – 4,7 млрд. грн.

Зокрема, найбільший обсяг заборгованості за спожитий газ у підприємств Дніпропетровської (1 028, 9 млн. грн.), Харківської (721, 7 млн. грн.), Донецької (634, 2 млн. грн.), Луганської (281, 7 млн. грн.), Запорізької (227, 6 млн. грн.), Одеської (198, 9 млн. грн.), Рівненської (156, 3 млн. грн.), Чернігівської (121, 7 млн. грн.), Черкаської (118, 1 млн. грн.), Львівської (116, 8 млн. грн.) областей.

За даними ДК «Газ України» НАК «Нафтогаз України», середній по Україні рівень розрахунків становить 56% (без урахування очікуваних пільг і субсидій і проведеної оплати в рахунок погашення боргу 2008 року).

При цьому нижче середнього рівень розрахунків за спожитий газ з початку цього року у підприємств Дніпропетровської (36%), Кіровоградської (42%), Закарпатської (43%), Луганської (48%), Херсонської (49%), Харківської (50%), Запорізької (52%), Черкаської (53%), Донецької (53%), Івано-Франківської (54%) областей і Києва 52%.

Соціальна політика

Україна та Ізраїль у 2010 році планують підписати угоду про запровадження безвізового режиму.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомили на спільній прес-конференції у Києві міністр закордонних справ України Петро ПОРОШЕНКО та віце-прем’єр-міністр, міністр закордонних справ Держави Ізраїль Авігдор ЛІБЕРМАН.

«Ми плануємо зробити це в найкоротший час», - сказав П.ПОРОШЕНКО.

У свою чергу, А.ЛІБЕРМАН зазначив, що, враховуючи досвід укладення відповідної угоди між Ізраїлем та Росією, підготовка угоди з Україною може тривати приблизно півроку.

«З Росією у нас зайняло півроку відпрацювання всіх технічних деталей. Сподіваюся, ми можемо дотриматися цих рамок і з Україною», - сказав він, зауваживши, що на парламентському рівні вже є підтримка цього процесу.

(УНІАН)