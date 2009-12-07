Курс НБУ на 08.12.09

Офіційний курс НБУ на 08.12.09100 USD – 798.4000 (7 грудня – 798.4000)100 EUR – 1180.5941 (7 грудня – 1203.0291)10 RUR – 2.7044 (7 грудня – 2.7344) Облікові курси банківських металів на 08.12.09 за 10 тройських унцій (грн.)959 XAU 10 Золото-91616.40 (7 грудня-96067.48) 961 XAG 10 Срібло-1440.31 (7 грудня-1503.39)962XPT10Платина-114410.72(7 грудня-118482.56)964XPD10 Паладій-29261.36(7 грудня-30498.88)

Офіційний курс НБУ на 08.12.09 100 USD – 798.4000 (7 грудня – 798.4000) 100 EUR – 1180.5941 (7 грудня – 1203.0291) 10 RUR – 2.7044 (7 грудня – 2.7344) Облікові курси банківських металів на 08.12.09 за 10 тройських унцій (грн.) 959 XAU 10 Золото-91616.40 (7 грудня-96067.48) 961 XAG 10 Срібло-1440.31 (7 грудня-1503.39) 962XPT10Платина-114410.72(7 грудня-118482.56) 964XPD10 Паладій-29261.36(7 грудня-30498.88)

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