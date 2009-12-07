Анонс на 8 грудня

Засідання Кабінету Міністрів України

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8-10 грудня прем`єр-міністр України Юлія Тимошенко знаходитиметься з робочим візитом у Федеральній Республіці Німеччина (м. Бонн). Планується, що під час візиту Юлія Тимошенко візьме участь в Програмі міжнародних зустрічей, організованих Канцлером Німеччини А.Меркель, і виступить з доповіддю „За конкурентну Європу”.

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9-30 - в НИАН відбудеться прес-конференція на тему: “Кому потрібне підприємство ЗАТ “Одесакондитер”?”. Мова піде про те що, 8 грудня 2009 року повинні відбутися загальні збори акціонерів ЗАТ “Одесакондитер”. Проте ще 26 листопада керівництво компанії заявило про існуючу загрозу її силового захоплення і зриву зборів, які спробують здійснити усунені від виконання своїх обов`язків менеджери підприємства. Як пройдуть збори? Чи здійсняться погрози? Чи відбудеться захоплення компанії за допомогою бойовиків, що брали участь у захопленні ТЦ «Нове місто» і ринку «Північний»? На ці питання буде одержана відповідь під час прес-конференції, завдяки прямому включенню з Одеси. Учасники: акціонери ЗАТ “Одесакондитер”, провідні юристи, економісти і фінансисти (вул.Крещатик, 4, конференц-зал). Телефон: 097-102-06-27. Реєстрація на місці по редакційних посвідченнях.

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Відбудеться зустріч Європейською Бізнес Асоціації з кандидатом на посаду Президента України Олегом Рябоконем, який представить свою програму і план діяльності щодо поліпшення інвестиційного клімату в сферах, що є найбільш важливими для бізнесу

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Прес-конференція, присвячена презентації програми «Швидко заощадь – вигідно купи!». Організатори - Приватбанк і компанія «Фокстрот. Техніка для дому”. Учасники: Олександр Дубілет, голова Правління Приватбанку; Юрій Кандауров, зам.председателя Правління Приватбанку та ін.

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Прес-брифінг Національного комітету захисту підприємництва з нагоди проведення акції «Солодкий подарунок - гіркий обман». В ході акції відбудеться символічний хід Дідів Морозів з гігантською «цукеркою-обманкою». Мета акції - привернути увагу державних органів до процедури проведення тендеру на постачання новорічних подарунків.

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Почнеться щоквартальна прес-конференція Союзу фахівців з нерухомості України на тему: "Ринок нерухомості. Підсумки року: реальність, тенденції, прогнози". Учасники: президент ССНУ Олександр Рубан, перший віце-президент ССНУ Ігор Однопозов, віце-президент ССНУ з питань регіональної політики Анатолій Топав, голова комітету аналітики ССНУ Ірина Головньова, голова комітету аналітики Союзу фахівців з нерухомості Києва Всеволод Жогольов.

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Відбудеться підсумкове засідання «Дискусійного клубу» «Систем Кепітал Менеджмент» (СКМ) на тему: “Співпраця ринку праці і ринку освіти в Україні”.

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11-30 - в УНІАН відбудеться прес-конференція на тему: “Євролаб” найбільша іноземна клініка в Україні подає позов до суду на керівництво КДМА”. Учасники: члени ради директорів клініки “Євролаб” dr.Haraland Rosen, Mats Krantz; провідний фахівець клініки “Євролаб”, доктор Олеся Гетьман, юрист “Центру медичного права” Сергій Антонов (вул. Хрещатик, 4, конференц-зал). Реєстрація на місці по редакційних посвідченнях .

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Відбудеться мітинг, організований вкладниками ЖК «Перлина кадетського гаю» з питання подальшої долі ЖК «Перлина кадетського гаю».

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Прес-конференція на тему: «Відсутність бюджету - початок дефолта?». Учасники: Володимир Ланової, президент Центру ринкових реформ; Валерій Бебік, голова Всеукраїнської асоціації політичних наук; Андрій Новак, голова Економічного форуму українців миру.

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12-30 - в УНІАН відбудеться прес-конференція на тему: “Стратегія подолання наслідків кризи в Україні: Антикризова гуманітарна програма Міжнародного фонду “Відродження” презентує напрями діяльності і оголошує нові конкурси”. Будуть представлені стратегічні напрями Антикризової гуманітарної програми МФ “Відродження” на 2010 рік, визначені на основі аналізу наслідків економічною в Україні. Учасники прес-конференції презентують досягнення Антикризової програми і оголосять нові конкурси. Учасники: Євгеній Бистріцкий, виконавчий директор МФ “Відродження”; Руслан Крапліч, директор Антикризової гуманітарної програми; Микола Лаврік, голова Сумською ОГА; Володимир Токарь, голова Сумської облради, Богдан Шиба, міський голова Луцька (вул. Хрещатик, 4, конференц-зал). Телефони: 461 97 09, smagliy@irf.kiev.ua, 461 95 00, grynko@irf.kiev.ua. Почало реєстрації: у 12.00, за редакційними посвідченнями.

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У Держмитслужбі України працюватиме чергова „прямая” телефонна лінія з проблемних питань в галузі митної справи. Телефон: (0-44) 481-18-01.

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