ДАЙДЖЕСТ ЗМІ за 8 грудня

Українські ЗМІ

Дело в публікації «Мінтрансу не вдалося вигнати Ахметова з порту» пише: госпсуд Донецької області став на бік компанії холдингу «Метінвест» у суперечці з Маріупольським морпортом. Вердикт може стати прецедентом у судових суперечках влали із стивидорами.

http://delo.ua/biznes/kompanii/ahmetova-ne-smogli-iz-porta-134964/

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Дело у статті «Облігації «Нафтогаза» прийшлися до душі інвесторам» пише: місяць тому почалися торги єврооблігаціями НАК «Нафтогаз України», які були випущені компанією у рамках домовленостей про рефінансування. Відтоді попит на ці цінні папери виріс і тримається на стабільно високому рівні.

http://delo.ua/biznes/kompanii/oblgacii-naftogaza-prishlis-po-dkshe-134963/

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Дело у матеріалі «Бориспіль» залишив бюджетні авіакомпанії без пільгового терміналу» повідомляє, що ідея будівництва в аеропорту «Бориспіль» терміналу для бюджетних авіакомпаній провалилася.

http://delo.ua/biznes/kompanii/borispol-ostavil-bjudzhetnye-aviakompanii-bez-lgotnogo-terminala-134962/

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«Українська правда» публікує статтю «Дочка" Нафтогаза "проїсть" 1,5 мільярда?» Через спротив приватних власників обласних і міських газових розподільних підприємств, судову тяганину, украй невдалий період – опалювальний сезон і, врешті-решт, бажання багатьох дочекатися підсумків виборів передача мереж під контроль "Нафтогазмережі" – під великим сумнівом.

http://www.epravda.com.ua/publications/4b1d27e22d9a8/

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Газета «Сьогодні» публікує статтю «Землю роздати не встигнуть». Урядова програма про безкоштовну передачу землі не виконується.

http://www.segodnya.ua/news/14099568.html

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«Коммерсантъ-Украина» вміщає статтю «Банки не хочуть проблем». Колекторні компанії викуповують у кредитних установ "погані" кредити. Безперервне зростання обсягу проблемних кредитів примусило банки позбавлятися від “поганих” боржників: за останні чотири місяці вони продали колекторним і факторинговим компаніям понад 1,5 млрд грн таких кредитів за 1-11% від їх номінальної вартості. Колектори відзначають, що фактичне створення прибуткового ринку купівлі-продажу боргів стало можливим після введення у серпні податкових пільг для цих операцій. У 2010 році учасники ринку чекають падіння цін, оскільки банки можуть їм продати понад $1,5 млрд боргів.

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1288628

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«Економічні вісті» у статті «Авіатори беруть зворотній квиток» пише, що іноземні авіакомпанії втрачають інтерес до України. Авіакомпанія Germanwings, яка тільки у травні цього року вийшла на український ринок, припиняє польоти в нашу країну. Експерти вважають, що можна говорити про тенденцію до втрати інтересу до України з боку зарубіжних авіакомпаній, оскільки про подібні плани заявило вже декілька перевізників.

http://eizvestia.com/markets/full/4186933

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«Економічні вісті» публікує матеріал «Споживачі стримають зростання цін». Сезонне прискорення інфляції не викликає занепокоєння у економістів. На їхню думку, скорочення доходів населення і низька активність інвесторів не дасть споживчим цінам піднятися за підсумками року вище 13%. А ось ціни на цукор можуть примусити громадян понервувати.

http://eizvestia.com/fin/full/4186958

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Сайт УНІАН-Економіка в публікації «Уряд – МВФ: компроміс досягнутий, але...» розглядає питання про те, чи вдасться Україні одержати черговий транш кредида Міжнародного валютного фонду до кінця поточного року.

http://economics.unian.net/rus/detail/28507

Російські ЗМІ “Ведомости” у статті «Що витрачатимемо?» розмірковує про передноворічні подарунки: Новорічні свята — час великих витрат. Подарунки рідним і знайомим, веселі 10-денні канікули. Сумами на поточні витрати тут не обійтися, доведеться розкривати «скарбнички». Аналітики розповіли, накопичення в якій валюті краще зараз витратити.

http://www.vedomosti.ru/newspaper/article/2009/12/04/220544

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“Ведомости” в публікації «Куди діли прибуток” повідомляє, що російські чиновники зацікавилися, як держкомпанії витратили гроші, які держава залишила їм, дозволивши не виплачувати дивіденди за 2008 рік. Від цього залежатимуть дивіденди за підсумками цього року.

http://www.vedomosti.ru/newspaper/article/2009/12/07/220694

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“Известия” поміщають статтю “Атомний тендер”. За інформацією чеської преси, президент США Барак Обама має намір оголосити про спільну участь американців і росіян в "операції століття" - тендері на будівництво двох блоків чеської АЭС "Темелін" і будівництві ще трьох блоків

http://www.izvestia.ru/politic/article3136247/

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УНІАН