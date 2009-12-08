Прихильники кандидата у президенти Противсіх подбали про пам’ятники

Прихильники кандидата на пост Президента України Василя ПРОТИВСІХ розвісили на декількох пам’ятниках у Києві шарфи з написами «Проти всіх».

Як передає кореспондент УНІАН, за словами В.ПРОТИВСІХ, ця акція була ініційована молоддю, яка його підтримує.

Шарфи були вдягнені на пам’ятники Михайлу Грушевському, Олександру Пушкіну, Василю Ушинському, Леоніду Бикову, засновникам Києва, а також на танк.

Сам В.ПРОТИВСІХ прийшов на акцію молоді біля пам’ятника Грушевському, де його зустріли прихильники з плакатами в руках: «Вам усе мало, а нас це дістало», «Голосуй за Противсіх, і ми кинемо усіх», «Ми з Василем Противсіх».

«Я виступаю, щоб 30% у владі були за молоддю, тому що вона здатна будувати нову державу, нову Україну без «Ю» і без «Я». Вона поборе оцю корупцію, вона поборе усіх злодіїв, і ми відправимо їх у Воркуту – візьмемо в оренду і відправимо», - сказав В.ПРОТИВСІХ, звертаючись до учасників акції.

На запитання журналістів, чому В.ПРОТИВСІХ прийшов саме до пам’ятника Грушевському, він відповів: «Мене молодь сюди запросила. Вона бачить пам’ятник першого Президента незалежної України». Він наголосив, що усі «гетьмани», які будували Україну, не дозволили б цієї ситуації в Україні, яка зараз склалася.

На уточнююче питання, чому прихильники В.ПРОТИВСІХ повісили шарф на пам’ятник Пушкіну, він сказав: «Пушкін – це великий світовий поет».