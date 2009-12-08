«Одесакондитер» провів повторні збори акціонерів

Сьогодні, 8 грудня, в Одесі відбулися загальні збори акціонерів ЗАТ «Одесакондитер».

Про це повідомив під час організованої на прес-конференції в УНІАН прямої телетрансляції з місця проведення зборів голова правління ЗАТ «Одесакондитер» Віктор СУХОТА.

За його інформацією, на зборах був кворум, для участі у зборах реєструвалися акціонери, які володіють більш як 90% акцій підприємства.

Під час телетрансляції стало відомо, що, незважаючи на попередню домовленість, акціонерам було відмовлено в наданні приміщення для проведення зборів у готельному комплексі «ОК Одеса», внаслідок чого акціонери змушені були провести збори прямо на вулиці.

Голова правління підприємства повідомив, що до порядку денного зборів було включено питання, що стосуються переобрання правління і наглядової ради ЗАТ. Зокрема, головою правління ЗАТ було затверджено В.СУХОТУ, головою наглядової ради – власника контрольного пакета акцій підприємства Валентину ГРОСУ.

В.СУХОТА також нагадав, що ці кадрові питання вже розглядалися на позачергових загальних зборах акціонерів ЗАО «Одесакондитер» і ЗАТ «Торговий дім «Люксембурзький» 26 серпня цього року. Зокрема, окрім призначення нових голови правління і голови наглядової ради, цими зборами були відкликані голова правління ЗАТ «Одесакондитер» Алла МАШТАКОВА і голова наглядової ради Валентин ХАМАЛОВ, які раніше обіймали ці посади .

Водночас, за словами В.СУХОТИ, зміщене керівництво підприємства здійснило низку дій щодо заперечення рішень, прийнятих на зборах 26 серпня ц.р. Зокрема, було порушено справу в Одеській міській прокуратурі про визнання фальсифікованим протоколу даних зборів. Також Господарський суд Одеси виніс низку ухвал, що визнають недійсними рішення зборів від 26 серпня ц.р.

В результаті цього, за словами голови правління підприємства, акціонерами ЗАО «Одесакондитер» було ухвалено рішення про повторне проведення зборів акціонерів. В.СУХОТА також зазначив, що на даний момент порушену кримінальну справу про фальсифікацію призупинено, а збори акціонерів 8 грудня ц.р. проходили в чистому правовому полі.

Довідка УНІАН. ЗАТ «Одесакондитер» – лідер на регіональному ринку кондитерських виробів Одеської області. Підприємство випускає більш як 200 найменувань кондитерських виробів: шоколад, шоколадні цукерки, карамель, ірис, драже, зефір, мармелад, печиво, вафлі, крекери, торти. У 1996 році в цеху вищих сортів цукерок введено в експлуатацію лінію «Bindler» (Німеччина). У 1997 році встановлено нову лінію «Klockner» з виробництва нового виду карамелі.

У 2008 році чистий дохід ЗАТ «Одесакондитер» становив близько 200 млн. грн. На підприємстві працює близько 1300 чоловік.