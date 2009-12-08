Опитування: найбільше голосів набрали б Янукович та Тимошенко

Найбільшу підтримку отримали б Віктор ЯНУКОВИЧ та Юлія ТИМОШЕНКО, якби вибори Президента України відбулись найближчої неділі.

Про це свідчать результати соціологічного опитування Центру економічних та політичних досліджень “Київ - 21 століття”, які оприлюднив сьогодні директор центру Юрій ЖИТНЯК під час прес-конференції в УНІАН.

Згідно з даними опитування, за В.ЯНУКОВИЧА готові віддати свої голоси 27,1% респондентів, а за Ю.ТИМОШЕНКО – 23,8%.

Підтримати Петра СИМОНЕНКА готові 5,1% респондентів, Арсенія ЯЦЕНЮКА – 4,9% та Володимира ЛИТВИНА – 3,7%.

При цьому за чинного главу держави Віктора ЮЩЕНКА готові проголосувати 3,5% опитаних, за Сергія ТІГІПКА – 2,9%, а за Олега ТЯГНИБОКА – 2,1%.

Рейтинг інших кандидатів у президенти не перевищує 1%. Не підтримали б жодного кандидата 10,9% респондентів.

Водночас 42,4% респондентів висловили готовність прийти на дільниці для голосування, 27,3% - скоріше так, 13,1% - скоріше ні, 9,6% – однозначно ні. Важко виявилося відповісти на це запитання 7,8% опитаним.

Соціологічне опитування проводилось з 1 по 5 грудня 2009 року. Всього було опитано 2025 респондентів. Вибірка репрезентує міське та сільське доросле населення України і за структурою відображає мешканців за такими основними показниками як стать, вік, освіта в усіх регіонах країни. Розрахункова статистична похибка вибірки становить 2,2%.