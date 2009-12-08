Уряд схвалив 14 рішень щодо посилення боротьби з корупцією

18:30, 08 грудня 2009
Різне
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В т.ч. про вилучення подарунків

Уряд схвалив 14 рішень щодо посилення боротьби з корупцією.

Як передає кореспондент УНІАН, рішення були схвалені сьогодні на засіданні Кабінету міністрів.

Підсумовуючи засідання, Ю.ТИМОШЕНКО сказала: «Рішення прийнято одноголосно».

Глава уряду подякувала всім громадським організаціям, які взяли участь у підготовці та обговоренні рішень уряду щодо боротьби з корупцією.

«Я сподіваюся, що ми спільно, в тому числі і з профспілками, і з роботодавцями доопрацюємо ці документи і зможемо їх зробити реальністю нашого життя», - додала вона.

Зокрема, уряд схвалив Антикорупційну стратегію України, законопроект про внесення змін до законодавства про державні закупівлі, про порядок передачі подарунків, отриманих під час проведення офіційних заходів.

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