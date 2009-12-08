Головне на 8 грудня

Хроніка дня *** Кабмін створить Антикорупційне бюро; Кабмін схвалив 14 рішень щодо посилення боротьби з корупцією; загальний фонд Держбюджету за витратами січня-листопада виконано на 99,3%; базова інфляція в Україні в листопаді проти жовтня склала 0,6%

Корупція: Кабмін створить Антикорупційне бюро іКабінет Міністрів сьогодні на засіданні планує затвердити стратегію антикорупційної політики, згідно з якою в Україні планується створити Антикорупційне бюро.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО, відкриваючи засідання уряду.

«Ми хочемо започаткувати в Україні такий самий досвід, який є в багатьох країнах світу, створивши спеціальне незалежне від будь-якої гілки влади Антикорупційне бюро», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

За її словами, Антикорупційне бюро буде проводити розслідування корупційних справ.

«Безумовно, ми мусимо відпрацювати такі алгоритми створення Антикорупційного бюро як окремого незалежного органу, який нікому не підпорядкований, тому що, на жаль, як тільки йде підпорядкування, так одразу боротьба з корупцією завершується», - вважає вона.

Крім того, за словами прем’єра, згідно зі стратегією антикорупційної політики, планується також створити у кожному органі влади спеціальні органи, які будуть інструментом Уповноваженого по боротьбі з корупцією. «Ми будемо створювати таку сквозну систему і будемо відслідковувати кожну дію, кожен рух», - заявила Ю.ТИМОШЕНКО.

Голова уряду повідомила, що сьогодні на засіданні уряду планується ухвалити 14 нормативно-правових актів для посилення боротьби з корупцією.

Уряд схвалив 14 рішень щодо посилення боротьби з корупцією

Як передає кореспондент УНІАН, рішення були схвалені сьогодні на засіданні Кабінету міністрів.

Підсумовуючи засідання, Ю.ТИМОШЕНКО сказала: «Рішення прийнято одноголосно».

Глава уряду подякувала всім громадським організаціям, які взяли участь у підготовці та обговоренні рішень уряду щодо боротьби з корупцією.

«Я сподіваюся, що ми спільно, в тому числі і з профспілками, і з роботодавцями доопрацюємо ці документи і зможемо їх зробити реальністю нашого життя», - додала вона.

Зокрема, уряд схвалив Антикорупційну стратегію України, законопроект про внесення змін д

Фінанси: Загальний фонд Держбюджету за витратами січня-листопада виконано на 99,3% Загальний фонд Державного бюджету України за витратами в січні-листопаді виконано на 99,3%.

Про це повідомляється на сайті Державного казначейства України.

За даними Держказначейства, за підсумками січня-листопада ц.р. розмір відкритих асигнувань (без урахування витрат на обслуговування державного боргу і міжбюджетних трансфертів) становив 111,597 млрд. грн, що на 824 млн. грн. менше плану.

Також, за інформацією Держказначейства, витрати з обслуговування держборгу з початку року (станом на 7 грудня) становили 7,547 млрд. грн. (за внутрішнім боргом – 3,666 млрд. грн., за зовнішнім – 3,881 млрд. грн.), або 61,9% річного плану. На погашення держборгу за цей період спрямовано 28,619 млрд. грн. (за внутрішнім – 16,13 млрд. грн., за зовнішнім – 12,489 млрд. грн.), або 107% річного плану.

Крім того зазначається, що державні запозичення передбачено розписом фінансування на січень-грудень 2009 року за загальним фондом Держбюджету в сумі 79,913 млрд. грн.: фактично вже надійшло 82,809 млрд. грн. (внутрішніх – 42,735 млрд. грн., зовнішніх, – 40,074 млрд. грн.).

За даними Держказначейства, в рахунок погашення заборгованості перед Держбюджетом підприємств-позичальників за кредитами, залученими під державні гарантії, і за субкредитними угодами, укладеними в рамках спільних проектів зі Світовим банком і Європейським банком реконструкції й розвитку, в січні-грудні ц.р передбачено надходження 562 млн. грн.: на 7 грудня до бюджету надійшло 393,8 млн. грн., або 70,1% плану.

Довідка УНІАН. На 2009 рік доходи Державного бюджету України встановлено на рівні 245,515 млрд. грн. (зокрема загального фонду – 183,980 млрд. грн.), витрати – 273,977 млрд. грн. (зокрема загального фонду – 193,640 млрд. грн.). Це передбачено в Законі «Про Державний бюджет України на 2009 рік».

Граничний розмір дефіциту Держбюджету встановлено на рівні 31,178 млрд. грн., зокрема дефіцит загального фонду – 9,244 млрд. грн.

Бюджет розрахований, виходячи з таких прогнозних макропоказників на 2009 рік: зростання ВВП – 0,4%, номінальний ВВП – 1,062 трлн. грн., інфляція – 9,5%, індекс цін виробників – 12%.

Долар знижується після промови голови ФРС

Долар продовжує випробовувати тиск, знижуючись до ієни, після заяви голови Федеральної резервної системи Бена БЕРНАНКЕ, який розвіяв очікування щодо швидкого підвищення процентних ставок в США.

Б.БЕРНАНКЕ, виступаючи перед економічним клубом у Вашингтоні, сказав у понеділок, що американська економіка як і раніше зазнає труднощів, і безробіття буде високим ще якийсь час, що призвело до падіння прибутковості короткострокових держоблігацій США.

Слова Б.БЕРНАНКЕ викликали зниження попиту на долар, оскільки розвіяли надії на підвищення ставок, які з`явилися після опублікованих в минулу п`ятницю даних про менше, ніж очікувалося, скорочення кількості робочих місць в економіці США.

"Б.БЕРНАНКЕ був головною рушійною силою для долара. Все це стосується очікувань щодо процентних ставок у США", - сказав Адам КОЛ з RBC Capital Markets.

За його словами, зростання ієни сьогодні обумовлене спадом очікувань щодо того, що низькоприбуткова валюта Японії знову стане інструментом фінансування операцій carry trade.

"Ієна показала гіршу динаміку після даних про зайнятість (у США), і сьогодні вона в більшому виграші", - сказав А.КОЛ.

Водночас, євро не зміг утримати завойовані щодо долара позиції після виходу даних про несподівано різке падіння промислового виробництва в Німеччині.

Негативно вплинули на євро також побоювання з приводу фінансового стану деяких держав єврозони через повідомлення рейтингового агентства Standard & Poor`s про те, що найбільші ризики в Західній Європі загрожують банкам Греції.

До 15.29 МСК євро знизився на 0,15% до $1,4798, раніше піднімаючись до $1,4866.

До ієни долар впав на 1,06% до 88,54 ієни, євро - на 1,2% до 131,05 ієни.

Індекс долара, що відображає вартість валюти США до корзини шести основних валют світу, зріс на 0,07% до 75,818 пункту, повідомляє Рейтер.

Долар на ММВБ сьогодні підскочив на 63 копійки

Долар за підсумками валютних торгів на ММВБ у вівторок підскочив на 63 копійки до закриття понеділка і склав 30,55 рубля, курс євро зріс на 81 копійку - до 45,10 рубля, свідчать дані біржі.

З відкриття у вівторок долар подорожчав на 77 копійок, євро - на 68 копійок. Обидві валюти повернулися до рівнів вересня поточного року, відновивши тримісячні максимуми, повідомляє РІА Новини.

Макропоказники: Базова інфляція в Україні в листопаді проти жовтня склала 0,6% Базова інфляція в Україні в листопаді 2009 року проти жовтня цього року склала 0,6%, з початку року (до грудня 2008 року) – 14,1%.

Про це УНІАН повідомили в Державному комітеті статистики України.

При цьому в Держкомстаті відзначили, що в листопаді 2008 року проти жовтня минулого року базова інфляція складала 1,6%, в січні-листопаді 2008 року – 18,9%.

Базова інфляція виключає короткострокові нерівномірні зміни цін під впливом окремих чинників, які мають адміністративний, подієвий, а також сезонний характер. Переважно йдеться про цінову динаміку, яка не враховує зміни цін на продовольство і енергоносії.

Як повідомляв УНІАН, в Україні інфляція в листопаді 2009 року проти жовтня цього року склала 1,1%, з початку року (до грудня 2008 року) – 11,3%, до листопада 2008 року – 13,6%. У січні-листопаді 2009 року в порівнянні з аналогічним періодом минулого року інфляція склала 16,3%.

Довідка УНІАН. Інфляція в Україні в січні-листопаді 2008 року в порівнянні з аналогічним періодом 2007 року склала 25,5%, в листопаді 2008 року до листопада 2007 року – 22,3%, в листопаді 2008 року до жовтня 2008 року – 1,5%, в січні-листопаді 2008 року (до грудня 2007 року) – 19,8%.

Інфляція в Україні за підсумками 2008 року склала 22,3% (грудень 2008 року до грудня 2007 року).

В Україні ціни виробників промпродукції з початку року зросли на 13,2%

В Україні зростання індексу цін виробників промислової продукції в листопаді, порівняно з жовтнем ц.р., становило 0,4%, з початку року (до грудня 2008 року) – 13,7%. Про це УНІАН повідомили у Державному комітеті статистики України.

Довідка УНІАН. Зниження індексу цін виробників промислової продукції в листопаді 2008 року проти жовтня становило 6,5%, у листопаді 2008 року до грудня 2007 року – зростання 23,5%.

Банки: Cadogan Petroleum вимагає стягнення з «Надр України» 0,9 млрд. грн. Британська нафтогазова компанія Cadogan Petroleum plc з активами в Україні подала до Вищого господарського суду України (ВГСУ) касацію з вимогою визнати законність рішення суду першої інстанції про стягнення з НАК "Надра України" 0,9 млрд. грн. за поширення недостовірної інформації.

Про це йдеться в ухвалі ВГСУ від 26 листопада, текст якої має в своєму розпорядженні УНІАН.

«Поданих матеріалів достатньо для касаційного розгляду», - зазначається в рішенні суду.

Розгляд касаційної скарги ВГСУ призначив на 22 грудня 2009 року.

Нагадаємо, 8 травня 2009 року Господарський суд Києва задовольнив позов Cadogan Petroleum до "Надра України" і стягнув з останньої 80 млн. 89,722 тис. англійських фунтів стерлінгів (0,9 млрд. грн. за курсом Нацбанку на дату подачі позову).

Приводом для подачі позову стало поширення 21 липня 2008 року НАК «Надра України» на офіційному веб-сайті інформації, що "втратили силу і спеціальні дозволи на Пірковську площу і Загорянське родовище (Полтавська обл.), які було видано ТОВ "Астрогаз" і ТОВ "Астроінвест Енерджі" відповідно, засновниками яких є компанія Cadogan Petroleum plc".

На думку позивача, ця заява завдала компанії немайнової шкоди.

У свою чергу, "Надра України" з Генеральною прокуратурою України подали апеляції на рішення Господарського суду Києва.

На початку жовтня 2009 року апеляційні вимоги було задоволено.

Довідка УНІАН. Сadogan Petroleum заснована в жовтні 2004 року приватними інвесторами для реалізації проектів у нафтогазовому секторі країн СНД. У грудні 2005 року вона придбала компанії, що володіли ліцензіями на розробку Пірковського і Покровського газових родовищ у Східній Україні, потім купила компанії, що володіють ліцензіями на видобуток вуглеводнів і в Західній Україні.

В цілому, за даними Cadogan Petroleum, вона володіє 11 ліцензіями, що покривають 14 ділянок загальною площею 1150 кв. км з доведеними і прогнозними запасами 83 млн. бар. нафтового еквівалента. Обсяг видобутку в першому півріччі 2009 року становив 239 бар. нафтового еквівалента на добу.

Чисті активи Cadogan Petroleum на 30 червня 2009 року становили 173,31 млн. англійських фунтів, скоротившись за півріччя на 14,8%, а за рік - на 26,1%.

НБУ ліквідує Банк регіонального розвитку

Національний банк України (НБУ) з 7 грудня ц.р. відкликав банківську ліцензію АБ «Банк регіонального розвитку», а також ініціював процедуру ліквідації банку.

Про це йдеться у постанові НБУ №713 від 2 грудня ц.р., яку має в своєму розпорядженні агентство УНІАН.

Як повідомляв УНІАН, постановою правління Національного банку України №157 від 23 березня т.г. в АБ «Банк регіонального розвитку» була введена тимчасова адміністрація до 23 березня 2010 року. Тимчасовим адміністратором призначений незалежний експерт Андрій ЯЦУРА.

Мораторій на задоволення вимог кредиторів банку у вересні ц.р. був продовжений до 23 березня 2010 року.

Довідка УНІАН. АБ «Банк регіонального розвитку» створений в 1989 році.

За даними НБУ, на 1 липня 2009 року його акціями володіли Валерій КСЕНЗЕНКО (пряма участь – 33,2045%, опосередкована – 52,1724%), ЗАТ «Родан-Капітал” (пряма участь – 34,4462%), ТОВ «ІБК «Місто» (пряма участь – 17,7262%).

Держзакупки: Уряд пропонує здійснювати державні закупівлі виключно у виробників

Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО пропонує здійснювати державні закупівлі виключно у виробників.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона повідомила сьогодні на засіданні уряду.

«Раніше передбачалося, що при державній закупівлі можуть бути задіяні так звані «дилери», «дистриб’ютори», «агенти» тощо – це була найбільша помилка, якої припустився наш уряд», - сказала вона.

Глава уряду запропонувала внести відповідні зміни до закону про державні закупівлі, якими передбачити норми про закупівлю товарів робіт та послуг за державні кошти виключно у виробників.

Крім того, Ю.ТИМОШЕНКО пропонує на законодавчому рівні заборонити можливість перегляду контрактів після проведення тендеру.

«Навіщо така профанація – коли після тендеру хтось може підправити цей контракт. Необхідна чітка імперативна норма – заборонити будь-який перегляд контрактів після проведення тендеру: ні курс долар-гривня не має значення, ні будь-які інші аспекти», - підкреслила вона.

Прем’єр також запропонувала при проведенні тендерів та аукціонів повернутися до можливості застосування процедури редукціону, коли при проведенні конкурсу допускається ведення торгів на зниження ціни на товари, роботи та послуги, що закупаються за державні кошти.

«До сьогодення було взагалі заборонено, що виходить за всі межі здорового глузду та розуміння», - вважає вона.

Крім того, вона пропонує зобов’язати всі державні органи та підприємства в обов’язковому порядку надсилати вітчизняним виробникам інформацію про проведення тендерів.

«Тільки таке інформування, а не друк-повідомлення в підпільній газеті», - додала Ю.ТИМОШЕНКО.

ТВ: У Києві через поламку трансформатора на телевишці було припинено трансляцію більшості каналів

У Києві припинено трансляцію більшості загальнонаціональних каналів.

Як повідомляє офіційний сайт компанії “Воля-кабель”, о 16.02 припинено подачу телесигналу з Київського телецентру. Відсутній сигнал в ефірі і відсутній сигнал із супутника.

Перервалася трансляція каналів Інтер, Enter-Film, Enter, Глас, Новий канал, ТЕТ, ТРК Україна, 5-й канал, Star TV, UBR, Рада, MTV Україна, СТБ, М1, Тоніс, М2, ICTV, 24, Перший національний, Київська Русь, Сіті, КДТРК, ОТВ, Мегаспорт, 1+1, ТРК Київ, Кіно, К1, К2 у цифровому і аналоговому форматі.

Причиною відсутності телесигналу у Києві, за попередніми даними, став вихід з ладу трансформаторів на центральному Київському радіотелевізійному передавальному центрі.

Про це УНІАН повідомили у ГУ МНС в місті Києві.

Аварія сталась о 16.13. Її ліквідацією займаються працівники «Київенерго».

“Київенерго” з’ясовує причини пошкодження запобіжників на трансформаторі КРТПЦ, через яке у столиці був відсутній телесигнал Компанія “Київенерго” з’ясовує причини пошкодження запобіжників на трансформаторі Київському радіотелевізійному передавальному центрі (КРТПЦ), через яке у столиці був відсутній телесигнал.

Як повідомили УНІАН у прес-службі АК “Київенерго”, сьогодні о 16.02 відбулось відключення електропостачання телевізійної вежі (вул. Дорогожицька,10). Компанія з’ясувала, що причиною відключення стало пошкодження двох запобіжників на трансформаторі, який належить абоненту – Концерну РРТ .

При цьому лінія з боку підстанції “Київенерго” залишалась під напругою.

Трансформаторна підстанція (ТП) телецентру обслуговується службами “Київенерго”. Сьогодні у ТП проводилися поточні сервісні електротехнічні роботи, які заздалегідь було погоджено зі споживачем. Чому у абонента запобіжники виявилися пошкодженими, наразі з’ясовується.

О 17.10 наслідки усунено та живлення відновлено.