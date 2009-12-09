Тимошенко відбула до Німеччини
10:30, 09 грудня 2009Різне
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На зустріч з главою Європарламенту
Прем’єр-міністр України Юлія Тимошенко перебуває з робочим візитом у Федеративній Республіці Німеччина.
У ході візиту глава уряду проведе зустріч з Президентом Європейської народної партії Вільфрідом Мартенсом та візьме участь у Першій пленарній сесії Конгресу ЄНП.
Також прем’єр-міністр України зустрінеться з президентом Європейського парламенту Єжи Бузеком.
Крім того, Юлія Тимошенко візьме участь у круглому столі «Конкурентоспроможна Європа».
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