Тимошенко відбула до Німеччини

10:30, 09 грудня 2009
Різне
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На зустріч з главою Європарламенту

Прем’єр-міністр України Юлія Тимошенко перебуває з робочим візитом у Федеративній Республіці Німеччина.

У ході візиту глава уряду проведе зустріч з Президентом Європейської народної партії Вільфрідом Мартенсом та візьме участь у Першій пленарній сесії Конгресу ЄНП.

Також прем’єр-міністр України зустрінеться з президентом Європейського парламенту Єжи Бузеком.

Крім того, Юлія Тимошенко візьме участь у круглому столі «Конкурентоспроможна Європа».

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