Тимошенко відбула до Німеччини

На зустріч з главою Європарламенту

Прем’єр-міністр України Юлія Тимошенко перебуває з робочим візитом у Федеративній Республіці Німеччина. У ході візиту глава уряду проведе зустріч з Президентом Європейської народної партії Вільфрідом Мартенсом та візьме участь у Першій пленарній сесії Конгресу ЄНП. Також прем’єр-міністр України зустрінеться з президентом Європейського парламенту Єжи Бузеком. Крім того, Юлія Тимошенко візьме участь у круглому столі «Конкурентоспроможна Європа».

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