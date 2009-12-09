Янукович: дострокові вибори до ВР відбудуться 30 травня

Лідер Партії регіонів, кандидат на посаду Президента України Віктор ЯНУКОВИЧ не виключає, що дострокові парламентські вибори відбудуться 30 травня 2010 року, якщо Верховна Рада не почне працювати стабільно.

Про це В.ЯНУКОВИЧ заявив в інтерв`ю газеті «КоммерсантЪ-Украина» (№ 215 від 9 грудня 2009 р.).

На запитання, чи знає він, коли відбудуться дострокові парламентські вибори, В.ЯНУКОВИЧ відповів, що про це можна буде судити після президентських виборів.

«Якщо в парламенті буде створена коаліція, яка сформує уряд... Чесно вам скажу, що я нічому не дивуюся в цьому житті. Враховуючи, що економічна ситуація в країні непроста, небажано витрачати гроші на нові дострокові вибори, якщо їх можна уникнути», - сказав лідер «регіоналів».

Проте він вважає, що якщо коаліція формуватиметься довго, то ВР доцільно розпустити незабаром після обрання Президента і призначити дострокові вибори одночасно з місцевими.

«Вибори можна сумістити і заощадити на цьому значні кошти, і логічно правильним був би саме такий варіант. Але раніше ми повинні подивитися на парламент – чи почне він працювати стабільно, чи будуть у ньому ефективно голосуватися закони і, нарешті, яка пропозиція буде щодо формування коаліції», - заявив В.ЯНУКОВИЧ.

При цьому він підкреслив, що «якщо тільки виникнуть підозри в тому, що коаліція працює неефективно, ми, звичайно ж, оголосимо дострокові вибори Верховної Ради, і вони пройдуть 30 травня».

«Рішення про це я прийму в стислі терміни, ще в березні», - заявив кандидат у Президенти України.