Уряд поставить учасників держзакупівель у "жорсткі рамки"

Уряд відмінив положення про посередників при здійсненні державних закупівель.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив перший віце-прем’єр-міністр України Олександр ТУРЧИНОВ сьогодні на прес-конференції в Кабінеті міністрів.

«Уряд затвердив зміни до положення про державні закупівлі, які доже жорстко ставлять в межі всіх, хто їх проводить. Зокрема, завдяки змінам, які ми внесли, ми спробуємо позбавитися посередників в цьому процесі», - сказав О.ТУРЧИНОВ, підсумовуючи результати вчорашнього засідання уряду з питань посилення боротьби з корупцією.

Віце-прем’єр підкреслив, що закупівля товарів, робіт та послуг за державні кошти здійснюватимуться виключно у виробників.

«Ми хочемо підтримати національного виробника, а не посередників чи спекулянтів», - підкреслив він.

Як повідомляв УНІАН, 8 грудня на засіданні уряду прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО запропонувала внести відповідні зміни до закону про державні закупівлі, якими передбачити норми про закупівлю товарів робіт та послуг за державні кошти виключно у виробників.

Крім того, Ю.ТИМОШЕНКО запропонувала на законодавчому рівні заборонити можливість перегляду контрактів після проведення тендеру.

Прем’єр також запропонувала при проведенні тендерів та аукціонів повернутися до можливості застосування процедури редукціону, коли при проведенні конкурсу допускається ведення торгів на зниження ціни на товари, роботи та послуги, що закупаються за державні кошти.