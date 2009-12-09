Уряд вводить спецперевірки чиновників

Уряд вводить спеціальні перевірки кандидатів на посади в державній службі.

Про це повідомив перший віце-прем`єр-міністр України Олександр ТУРЧИНОВ сьогодні на прес-конференції в Кабінеті Міністрів.

Як передає кореспондент УНІАН, О.ТУРЧИНОВ сказав: “На жаль, впродовж фактично всіх років незалежності у нас накопичилося дуже багато проблем і публічних скандалів, останній з них був пов`язаний із заступником голови СБУ паном КИСЛИНСЬКИМ, який приховав відсутність у нього освіти».

Перший віце-прем`єр підкреслив, що спеціальна перевірка проводитиметься при зарахуванні на держслужбу як в центральні, так і місцеві органи влади.

«Причому, ця спеціальна перевірка зачепить, зокрема, і близьких такого претендента, оскільки, це очевидно, секрет полішинеля, який вважається «дуже інтелектуальною» розробкою наших вітчизняних чиновників, коли він відповідно до анкети не займається бізнесом, пов`язаним з його державною діяльністю, але дружина або сім`я, або дитина “випадково”, наприклад, займається наданням послуг, пов`язаних із безпосередньою діяльністю того або іншого чиновника», - підкреслив О.ТУРЧИНОВ.

Як повідомляв УНІАН, 8 грудня керівник Головного управління Державної служби України Тимофій МОТРЕНКО заявив, що Головне управління Державної служби України ініціює проведення аудиту декларацій про доходи, які подають державні службовці. За його словами, для реалізації цього процесу необхідно створити спеціальну службу, яка б займалася проведенням такого аудиту.

При цьому Т.МОТРЕНКО повідомив, що "за 5 років 90% кандидатів на посаді 1-ої і 2-ої категорій подали недостовірні відомості про себе. З них 72,9% - недостовірну інформацію про власні доходи, 7,7% приховували інформацію щодо адмінпротоколів про залучення за корупційні діяння, 5,3% приховували інформацію про притягання до кримінальної відповідальності... 1,2% подали помилкові відомості про освіту".

При цьому він пояснив, що посади 1-ої і 2-ої категорій - це рівень керівників центральних органів влади, губернаторів і їх заступників, а також директорів департаментів.

За інформацією Головного управління Держслужби, щорічно на державну службу вступають 40 тисяч осіб.

При цьому спецперевірку проходять тільки кандидати на посаді 1-ої і 2-ої категорій, а це 250-300 осіб в рік.

"Тобто, ми перевіряємо тільки 0,6% від всіх, хто приходить на державну службу", - сказав Т.МОТРЕНКО.