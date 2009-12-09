Головне на 9 грудня

Хроніка дня

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ПЕК: РНБО попереджає про можливу підготовку Росією «нової газової кризи»

У Раді національної безпеки і оборони України попереджають про можливу підготовку російською стороною "нової газової кризи" для дискредитації Києва і підготовки умов для укладення угоди, більш вигідної для Москви.

Про це говориться в підготовленій апаратом РНБО "Аналітичній записці щодо загроз національним інтересам в газовій сфері", обнародуваній на сайті Президента України.

Згідно з документом, розвиток ситуації після укладання 19 січня 2009 року газових угод дає мотив експертам, зокрема зарубіжним, говорити про "високу вірогідність штучного створення нової газової кризи з покладанням відповідальності за нього на українську сторону".

Про високу вірогідність штучного повторення газової кризи йдеться і у висновках американських експертів, які були озвучені колишнім прем`єром Чехії Міреком ТОПОЛАНЕКОМ на ІV енергетичному форумі в Будапешті (15-17 листопада 2009 р.), зазначається в аналітичній записці РНБО.

Висновок про продовження підготовки країн Європейського Союзу до перебоїв у поставках газом зробив також голова комітету Європарламенту з питань енергетики, промисловості і досліджень Герберт РОЙЛЬ в інтерв`ю Deutsche Welle (25 листопаду 2009 р.).

Офіційний представник ВАТ «Газпром» Сергій КУПРІЯНОВ в ефірі радіостанції "Это Москвы" (25 листопада 2009 р.) заявив, що повністю виключити вірогідність повторення конфлікту не можна.

«При цьому, якщо щось піде не так, то в цьому "однозначно" буде винувата Україна. Метою ж цих дій є неринкова конкуренція і прагнення російської сторони остаточно монополізувати шляхи транспортування енергоносіїв за маршрутом "Схід-Захід"”, а також поставити під контроль політику ЄС», - говориться в записці РНБО.

У документі зазначається, що експерти у сфері національної безпеки розглядають можливість реалізації наступного сценарію: "1. Через відсутність коштів зривається черговий платіж за природний газ, що імпортується. 2. Російська сторона обмежує подачу газу до України для внутрішнього споживання і через деякий час інспірує нову газову кризу, перервавши поставки газу до Європи під приводом "розкрадання" газу в Україні. 3. Це змушує українську сторону до термінового укладення міжурядової угоди в газовій сфері на умовах, максимально наближених до умов, запропонованих російською стороною".

У результаті, як зазначається в документі апарату РНБО, "через три-п`ять років найбільш ліквідна власність держави Україна (зокрема її ГТС) може перейти під іноземний контроль, перш за все, російської сторони, як плата за штрафи, виставлені згідно з умовами контракту купівлі-продажу газу між ВАТ "Газпром" і НАК "Нафтогаз України" від 19 січня 2009 року через недобір законтрактованого об`єму газу".

Експерти переконані, що останнє може бути головною частиною непрозорих домовленостей з Кремлем. "При цьому непред`явлення штрафних санкцій в 2009 році, які становлять близько 4,5 млрд. дол., може бути як однією з частин подібного сценарію, так і додатковим важелем, який спонукає уряд України укласти міжурядову угоду на умовах, запропонованих російською стороною", - зазначається в записці.

У цьому контексті позови компанії "РосУкрЕнерго" (зокрема, повідомлення про суперечку від компанії Centergas Beteilingungs Holding AG, що є акціонером "РосУкрЕнерго") або їх блокування з боку "Газпрому" як акціонера "РосУкрЕнерго" можуть розглядатися як додатковий важіль тиску на українську сторону.

У записці також наводиться інформація про те, що, згідно з повідомленнями у ЗМІ, "РосУкрЕнерго" збільшила претензії до "Нафтогазу України" в Стокгольмському арбітражі до 8,26 млрд. дол. за 11 млрд. куб. м газу, які були відібрано з підземних сховищ газу як зарахування зобов`язань "РосУкрЕнерго" перед "Нафтогазом", що виникли в результаті переуступки ВАТ "Газпром" прав вимог у розмірі 1,7 млрд. дол.

Аналітики РНБО зазначають, що головним заходом з нейтралізації подібного руйнівного для української економіки і національного суверенітету сценарію має стати своєчасна сплата за природний газ, що імпортується, оскільки саме затримка з оплатою буде ініціюючим чинником для будь-якого негативного розвитку подій.

Газовики погрожують всеукраїнським страйком

Профспілка працівників газових господарств України розпочинає акцію протесту через незгоду з політикою уряду, зокрема – «зі спробами незаконно відібрати майно облгазів та місьгазів на користь посередницької структури «Нафтогазмережі». Про це йдеться у відкритому зверненні галузевої профспілки до Президента України Віктора ЮЩЕНКА, текст якого передано в УНІАН.

«85-тисячний колектив галузі поставлений на межу, за якою - безробіття і голодні сім’ї. Саме тому безвідповідальне та авантюрне ставлення уряду до газових мереж змушує оголосити про можливість проведення всеукраїнського страйку вже найближчим часом», - йдеться у листі.

Зокрема, автори звернення нагадують, що у вересні цього року вже інформували про загрози стабільному функціонуванню газової галузі, що, на їхню думку, постала внаслідок прийняття Кабінетом міністрів України постанови №775 «Про підвищення ефективності управління державним майном газорозподільних мереж». На думку представників галузі, цей документ суперечить національному законодавству, рішенням РНБО і створює серйозні ризики для безаварійного та безперебійного газопостачання країни.

Водночас у профспілці розуміють необхідність підвищення ефективності використання газорозподільних систем. Однак, на їхню думку, такі дії мають бути спланованими, прогнозованими, послідовними, економічно обґрунтованими, зокрема - з використанням досвіду європейських країн.

«Що особливо важливо – такі реформи мають посилювати соціальний захист працівників, сприяти покращенню кадрового потенціалу галузі», - підкреслюється у листі.

Наразі у профспілці газових господарств впевнені, що нинішня «реформа» у виконанні Кабінету Міністрів України «матиме протилежні, вкрай негативні наслідки для працівників галузі».

«Затверджені штатні розписи по створюваним філіям ДП «Нафтогазмережі» в регіонах передбачають працевлаштування тільки половини працівників ВАТ з газопостачання та газифікації. Таким чином сорок тисяч працівників, які зараз працюють в сфері обслуговування мереж, викидаються на вулицю. А і без того знекровлена відсутністю інвестицій, недофінансуванням галузь опиниться на межі техногенної катастрофи», - попереджають газовики у своєму листі.

У галузевих профспілках вважають, «те, що така політика здійснюється в розпал опалювального сезону, лише підкреслює повну некомпетентність їх ідеологів та виконавців, які впевнені що газогонами йде не вибухонебезпечне паливо, а гроші».

Натомість, галузеві профспілки пропонують розпочати реформу в газорозподільних компаніях з реалізації справедливої тарифної політики, яка б враховувала достойний рівень оплати праці, модернізацію та оновлення газорозподільних мереж.

«Чисельні звернення профспілок до уряду, НКРЕ ні до чого не призвели. В лютому - березні цього року на засіданнях уряду, присвячених проблемам газової галузі, прем’єр-міністр Юлія ТИМОШЕНКО, на словах підтримуючи аргументи нашої галузевої профспілки, давала численні доручення переглянути тарифи на транспортування та постачання газу до економічно обґрунтованого рівня. Однак фактично високопосадовці обрали іншу «антикризову» стратегію – за рік зробити галузь банкрутом», - підкреслюється у зверенні.

Разом із тим газовики додають, що нинішні запевнення уряду про підвищення рівня заробітної плати газівників в «Нафтогазмережах», рішення правління НАК «Нафтогаз України» про виділення 1,6 млрд. грн. на філії компанії в регіонах, на думку галузевих профспілок - «вищий вияв цинізму», оскільки «всі неодноразові звернення навіть щодо мінімального підвищення рівня оплати праці залишились без відповіді».

Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів України постановою № 775 від 10 червня п.р. (оприлюднено 30 липня) вирішив передати газорозподільчі мережі 43 підприємств з газопостачання і газифікації, що перебувають у державній власності, на баланс одного з дочірніх підприємств НАК «Нафтогаз України». При цьому уряд доручив НАК визначити дочірнє підприємство, на баланс якого будуть передані газові мережі.

Цьому підприємству також передані газорозподільчі мережі, що перебувають на балансі інших дочірніх компаній НАК «Нафтогаз України»: ДК «Газ України», ДК «Укртрансгаз», ДК «Укргазвидобування» і ВАТ «Чорноморнафтогаз».

Довідка УНІАН. ДП «Нафтогазмережі» – дочірнє підприємство Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України», створене відповідно до постанови Кабінету міністрів України «Про підвищення ефективності управління державним майном газорозподільчих мереж» від 10 червня 2009 року № 775.

«Нафтогаз» і «Укртранснафта» мають погоджувати з КМУ операції з нафтою і газом Кабінет міністрів України зобов`язав НАК "Нафтогаз України" і ВАТ "Укртранснафта" погоджувати з урядом комерційні операції з нафтою і природним газом, використовуваними для виробничо-технологічних потреб.

Про це йдеться в розпорядженні Кабміну (№1483-р від 30 вересня ц.р.), опублікованому сьогодні в газеті «Урядовий кур`єр».

Довідка УНІАН. НАК «Нафтогаз України» - найбільша державна вертикально інтегрована нафтогазова компанія України, підприємства якої видобувають понад 97% газу і нафти в країні.

НАК «Нафтогаз України» займається розробкою родовищ, видобуванням нафти і газу, їх транспортуванням, а також реалізацією нафтопродуктів через власну мережу АЗС.

ВАТ «Укртранснафта» є оператором системи нафтопроводів України, 100% її акцій належать НАК «Нафтогаз України».

«Газ України» продовжує вибивати борги з комунальників

ДК «Газ України» з метою активізації погашення заборгованості за природний газ, спожитий впродовж минулого (з 1 жовтня 2008 р.) і нового (з 1 жовтня 2009 р.) опалювальних сезонів, проводить виробничі наради за участю керівників підприємств комунальної теплоенергетики, які мають значну заборгованість, а також місцевих органів влади.

Про це УНІАН повідомили упрес-службі ДК «Газ України» НАК «Нафтогаз України».

У повідомленні зазначається, що виробничі наради в ДК «Газ України» проведено з представниками вже 16 областей (регіонів). Зокрема, Дніпропетровської, Донецької, Житомирської, Запорізької, Івано-Франківської, Київської, Луганської, Львівської, Одеської, Сумської, Харківської, Чернігівської, Рівненської, Хмельницької областей, а також АР Крим і м. Севастополь.

За підсумками виробничих нарад у ДК «Газ України» керівники підприємств ТКЕ надають письмові гарантії (завірені керівництвом місцевих органів влади) щодо погашення заборгованості за природний газ, спожитий в минулому і новому опалювальних сезонах. Керівники підприємств ТКЕ надають також графіки сплати за споживання газу в новому опалювальному сезоні (з 1 жовтня 2009 р.).

Виробничі наради в ДК «Газ України» з питань погашення заборгованості за газ заплановані з керівниками підприємств ТКЕ і місцевих органів влади зі всіх областей України.

Довідка УНІАН. За оперативними даними, станом на 8 грудня ц.р., заборгованість підприємств ТКЕ за минулий опалювальний сезон (з 1 жовтня 2008 р.) перевищує 2,3 млрд. грн. (рівень сплати - 74%).

Борги підприємств ТКЕ за природний газ, спожитий в новому опалювальному сезоні (з 1 жовтня 2009 р.) становлять понад 1 млрд. грн. (рівень сплати - 40%).

Фінанси: НБУ відмовився від практики оприлюднення попередніх результатів

Національний банк України відмовився від практики щомісячного оприлюднення попередніх результатів щодо доходів і витрат комерційних банків.

Як повідомляється на сайті НБУ, станом на 1 грудня 2009 р. ліцензію Нацбанку на здійснення банківських операцій мали 185 банків, зокрема: 179 банків (96,8% від загальної кількості банків, які мають ліцензію) - акціонерні товариства (з них: 86 банків (46,5%) - відкриті акціонерні товариства, 3 банки (1,6%) - закриті акціонерні товариства, 90 банків (48,7%) – публічні акціонерні товариства, 6 банків (3,2%) - товариства з обмеженою відповідальністю.

У стані ліквідації в Україні перебувають 12 банків, із них 9 банків ліквідовуються за рішеннями НБУ, 3 - за рішеннями господарських (арбітражних) судів.

Станом на 1 грудня 2009 р., власний капітал банків становив 125,6 млрд. грн. або 14,2% пасивів банків.

У структурі власного капіталу сплачений зареєстрований статутний капітал становить 89,6%; дивіденди, які направлені на збільшення статутного капіталу, - 0,3%; емісійні різниці - 5,0%; загальні резерви, резервний фонд та інші фонди банків - 13,5%; результати минулих років - 0,5%; результати звітного року, які очікують затвердження, - 0,1%; результати поточного року - (-17,3%); результат переоцінки основних коштів, нематеріальних активів, цінних паперів у портфелі банку на продаж і інвестицій в асоційовані компанії - 8,3%.

Зобов`язання банків, станом на 1 грудня 2009 р., становили 759,4 млрд. грн.

Кошти фізичних осіб становлять 206,0 млрд. грн., або 27,1% загального обсягу зобов`язань, кошти суб`єктів господарювання - 111,8 млрд. грн., або 14,7%.

Термінові кошти населення становлять 154,0 млрд. грн., або 74,8% від загальної суми коштів населення, а кошти до запитання - 51,9 млрд. грн., або 25,2%.

Станом на 1 грудня 2009 р. активи банків становили 885,0 млрд. грн., загальні активи - 989,9 млрд. грн. Велику частину загальних активів становлять кредитні операції -75,4%.

НБУ виключив з Держреєстру банк “Відродження”

Національний банк України виключив з Державного реєстру банків акціонерний комерційний український банк “Відродження” у зв`язку із завершенням його ліквідації. Про це говориться в телеграмі Нацбанку від 9 грудня ц.р., текст якої має в своєму розпорядженні УНІАН.

Це передбачено у відповідному рішенні Комісії Національного банку України з питань нагляду і регулювання діяльності банків від 2 грудня 2009 року №732.

Як повідомлялося, станом на 21 серпня ц.р. ліквідаційну процедуру щодо банку «Відродження» було завершено, затверджено ліквідаційний баланс і схвалено звіт ліквідатора.

Довідка УНІАН. Банк «Відродження» було зареєстровано 9 жовтня 1991 року.

Ліквідацію банку «Відродження» було почато 30 червня 1996 року згідно з постановою арбітражного суду Києва.

Корупція: ООН закликає людство не давати і не брати хабарів

Сьогодні, в Міжнародний день боротьби з корупцією, Організація Об`єднаних Націй закликала людство взяти на себе урочисте зобов`язання не пропонувати і не брати хабарів.

Про це говориться в посланні, присвяченому цьому міжнародному дню, Генерального секретаря ООН ПАН Гі Муна, повідомляє Центр новин ООН.

«Ми всі маємо зіграти свою роль. У Міжнародний день боротьби з корупцією 2009 року я настійно закликаю всіх людей приєднатися до кампанії ООН з боротьби з корупцією. Я закликаю всіх узяти на себе урочисте зобов`язання – ніколи не пропонувати і не брати хабарів», - закликав ПАН Гі Мун.

У посланні також зазначається, що тільки такий підхід підвищить шанси людства на досягнення цілей в галузі розвитку, сформульованих у Декларації тисячоліття.

«Розкрадання суспільних коштів приватними особами спричиняє зменшення обсягу ресурсів для будівництва шкіл, лікарень, доріг і водоочисних споруд. Коли кошти, що виділяються у вигляді зовнішньої допомоги, опиняються на приватних банківських рахунках, зупиняються великі інфраструктурні проекти», - зазначив Генсек ООН. Він додав, що корупція сприяє проникненню на ринки підроблених або низькоякісних медичних препаратів, а також дозволяє вивозити небезпечні відходи на звалища або ж скидати їх в океани.

Генеральний секретар зазначив, що від корупції страждає не тільки розвиток. Вона веде до фальсифікації виборів, підриває законність і може створювати загрозу для безпеки. «Минулого року ми всі переконалися в тому, що вона може мати серйозні наслідки для міжнародної фінансової системи», - наголосив ПАН Гі Мун.

Як повідомляв УНІАН, в аналітичній доповіді Українського центру економічних і політичних досліджень ним. О.Разумкова «Політична корупція в Україні: суб`єкти, прояви, проблеми протидії», яку було обнародувано 27 листопада, робиться висновок, що «Україні потрібно демократично замінити головних носіїв державної влади, які не хочуть і не можуть боротися з корупцією».

Згідно з висновком авторів дослідження, політична корупція в Україні набула всеосяжного, «тотального» характеру. «Вона існує на всіх рівнях державного управління, у всіх без винятку органах державної влади, місцевого самоврядування, в судах і правоохоронних органах», - зазначають експерти.

За висновком авторів доповіді, подальше розповсюдження політичної корупції в Україні, за умови відсутності результативних кроків щодо її обмеження, може мати руйнівні наслідки не тільки для суспільно-політичної стабільності в державі та її соціально-економічного розвитку, але й для демократичних фундаментів функціонування її політичної системи.

Кабінет Міністрів наполягає на своєму пакеті антикорупційних законів Кабінет Міністрів України наполягає на введенні в дію пакета антикорупційних законів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції заявив уповноважений уряду з питань боротьби з корупцією Юрій СУХОВ.

Він зазначив, що уряд не поділяє позицію Верховного Суду України з цього питання.

«Уряд наполягає, аби ці закони були введені в дію», - сказав Ю.СУХОВ.

За його словами, в уряді вважають, що цей пакет є серйозним кроком на шляху до подолання корупції в державі. Ю.СУХОВ додав, що на підтвердження цього вчора на своєму засіданні Кабмін ухвалив ще низку підзаконних актів у сфері боротьби з корупцією.

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада Україна 11 червня 2009 року ухвалила закони "Про засади запобігання та протидії корупції", "Про відповідальність юридичних осіб за корупційні правопорушення", "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо відповідальності за корупційні правопорушення". Закони набувають чинності з 1 січня 2010 року.

Верховний Суд України на засіданні свого Пленуму 27 листопада 2009 року ухвалив проект подання до Конституційного Суду щодо відповідності Конституції України (конституційності) антикорупційних законів.

30 листопада Міністерство юстиції заявило про відсутність правових підстав для визнання неконституційними положень нових антикорупційних законів.

Уряд вводить спецперевірки чиновників

Уряд вводить спеціальні перевірки кандидатів на посади в державній службі.

Про це повідомив перший віце-прем`єр-міністр України Олександр ТУРЧИНОВ сьогодні на прес-конференції в Кабінеті Міністрів.

Як передає кореспондент УНІАН, О.ТУРЧИНОВ сказав: “На жаль, впродовж фактично всіх років незалежності у нас накопичилося дуже багато проблем і публічних скандалів, останній з них був пов`язаний із заступником голови СБУ паном КИСЛИНСЬКИМ, який приховав відсутність у нього освіти».

Перший віце-прем`єр підкреслив, що спеціальна перевірка проводитиметься при зарахуванні на держслужбу як в центральні, так і місцеві органи влади.

«Причому, ця спеціальна перевірка зачепить, зокрема, і близьких такого претендента, оскільки, це очевидно, секрет полішинеля, який вважається «дуже інтелектуальною» розробкою наших вітчизняних чиновників, коли він відповідно до анкети не займається бізнесом, пов`язаним з його державною діяльністю, але дружина або сім`я, або дитина “випадково”, наприклад, займається наданням послуг, пов`язаних із безпосередньою діяльністю того або іншого чиновника», - підкреслив О.ТУРЧИНОВ.

Як повідомляв УНІАН, 8 грудня керівник Головного управління Державної служби України Тимофій МОТРЕНКО заявив, що Головне управління Державної служби України ініціює проведення аудиту декларацій про доходи, які подають державні службовці. За його словами, для реалізації цього процесу необхідно створити спеціальну службу, яка б займалася проведенням такого аудиту.

При цьому Т.МОТРЕНКО повідомив, що "за 5 років 90% кандидатів на посаді 1-ої і 2-ої категорій подали недостовірні відомості про себе. З них 72,9% - недостовірну інформацію про власні доходи, 7,7% приховували інформацію щодо адмінпротоколів про залучення за корупційні діяння, 5,3% приховували інформацію про притягання до кримінальної відповідальності... 1,2% подали помилкові відомості про освіту".

При цьому він пояснив, що посади 1-ої і 2-ої категорій - це рівень керівників центральних органів влади, губернаторів і їх заступників, а також директорів департаментів.

За інформацією Головного управління Держслужби, щорічно на державну службу вступають 40 тисяч осіб.

При цьому спецперевірку проходять тільки кандидати на посаді 1-ої і 2-ої категорій, а це 250-300 осіб в рік.

"Тобто, ми перевіряємо тільки 0,6% від всіх, хто приходить на державну службу", - сказав Т.МОТРЕНКО.

Влада: Ющенко сьогодні зустрінеться зі студентами Сумщини

Президент України Віктор ЮЩЕНКО сьогодні здійснить робочу поїздку до Сумської області.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Президента, зокрема глава держави візьме участь у відкритті новозбудованої міжвузівської наукової бібліотеки Державного вищого навчального закладу «Українська академія банківської справи Національного банку України».

Крім того, програмою поїздки запланована зустріч В.ЮЩЕНКА зі студентським активом вищих навчальних закладів Сумщини.

Тимошенко відбула до Німеччини на зустріч з президентом Європарламенту

Прем’єр-міністр України Юлія Тимошенко перебуває з робочим візитом у Федеративній Республіці Німеччина.

У ході візиту глава уряду проведе зустріч з Президентом Європейської народної партії Вільфрідом Мартенсом та візьме участь у Першій пленарній сесії Конгресу ЄНП.

Також прем’єр-міністр України зустрінеться з президентом Європейського парламенту Єжи Бузеком.

Крім того, Юлія Тимошенко візьме участь у круглому столі «Конкурентоспроможна Європа».

Металургія: Збитки українських метпідприємств за 10 місяців склали 4,7 млрд. грн.

Збитки металургійних підприємств України за підсумками січня-жовтня цього року становили 4 млрд. 660 млн. грн., тоді як за аналогічний період 2008 року прибуток метпідприємств становив 15 млрд. грн.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час балансової наради з питань ГМК повідомив заступник генерального директора галузевої асоціації «Металургпром» Іван ПОНОМАРЕНКО.

За його словами, до бюджетів усіх рівнів метпідприємства за звітний період перерахували 4 млрд. грн. «Тоді як за аналогічний період минулого року до бюджетів і фондів металурги відрахували 8,4 млрд. грн.», - уточнив І.ПОНОМАРЕНКО.

При цьому він зазначив, що за період дії постанови Кабінету міністрів №925 про першочергові заходи щодо стабілізації ситуації в ГМК підприємства гірничо-металургійного комплексу України одержали економію фінансових коштів у розмірі 1,5 млрд. грн.

«Бажано, щоб дію постанови було продовжено до кінця кризи», - сказав заступник гендиректора «Металургпрому».

Довідка УНІАН. Згідно з урядовою постановою №925 від 14 жовтня 2008 року «Про першочергові заходи щодо стабілізації ситуації, що складається в гірничо-металургійному і хімічному комплексі» НКРЕ було рекомендоване з 1 листопада і до кінця 2008 року ввести мораторій на підвищення тарифів на електроенергію для підприємств ГМК і хімпрому. Постановою також було впроваджено пільгові тарифи на природний газ і знижки на перевезення вантажів залізницями для підприємств цих галузей.

Дія норм постанови №925 в 2009 році щокварталу продовжувалося новими урядовими постановами.

"Днепроспецсталь" за 11 місяців скоротила виробництво на 50% Запоріжжя. ВАТ "Електрометалургійний завод "Днепроспецсталь" ім. А.Кузьміна" в січні-листопаді 2009 р. скоротило випуск основних видів продукції майже на 50%, у порівнянні з аналогічним періодом 2008 року.

Як повідомили УНІАН в прес-службі "Днепроспецсталі", "за 11 місяців поточного року виробництво сталі склало 50,1%, прокату - 48,5% від обсягів за аналогічний період 2008 року".

При цьому наголошується, що в цілому "виробництво товарної продукції скоротилося на 48,1%, у порівнянні з обсягами виробництва в січні-листопаді 2008 року".

Водночас у листопаді т.г., за даними прес-служби підприємства, на ВАТ "Дніпроспецсталь" намітилася тенденція до збільшення обсягів виробництва основних видів продукції.

"У листопаді 2009 р. на підприємстві здано 29 137 тонн сталі, що на 26% більше, ніж у листопаді 2008 року. За цей же період з цехів відвантажено 18 176 тонн прокату, що майже на 12% більше, ніж в листопаді 2008 року", - констатують у прес-службі ДСС.

Загальна вартість товарної продукції, виробленої на ВАТ "Дніпроспецсталь" в листопаді п.р., склала більше 219,87 млн. грн. (у чинних цінах).

Довідка УНІАН. ВАТ "Електрометалургійний завод "Дніпроспецсталь" ім. А.Кузьміна" (ВАТ ДСС, м. Запоріжжя) - єдиний в Україні виробник сортового прокату і поковки зі спеціальних марок сталі: неіржавіючої, інструментальної, швидкорізальної, підшипникової, конструкційної, а також із жаростійких сплавів на основі нікелю.

У 2008 році ДСС знизила виробництво готового прокату на 9,1%, у порівнянні з 2007 роком - до 289 тис. тонн, сталі - на 12,2% - до 482 тис. тонн.

Транспорт: Мінтранс розраховує збільшити квоту дозволів ЄКМТ для України

Міністерство транспорту та зв`язку України розраховує на збільшення кількості базових дозволів Європейської конференції міністрів транспорту (ЄКМТ) на міжнародні автоперевезення наступного року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні повідомив журналістам заступник міністра транспорту та зв`язку, голова Державтотрансадміністрації Петро КРАВЧУК.

За його словами, нарада з розподілу книжок ЄКМТ проходитиме завтра в Страсбурзі. При цьому він зазначив, що, за його відомостями, Росія зняла свою колишню пропозицію про зниження рівня квот базових дозволів ЄКМТ.

«За моєю інформацією, це питання знято, і все залишається стабільно – як і було. І є певний відсоток на збільшення, так що нашим перевізникам я б рекомендував сильно не переживати», - сказав П.КРАВЧУК.

Як повідомляв УНІАН, раніше РФ пропонувала знизити рівень квот базових дозволів Європейської конференції міністрів транспорту (ЄКМТ) на міжнародні автоперевезення у три рази.

За даними президента Асоціації міжнародних автоперевізників України (АСМАП) Леоніда КОСТЮЧЕНКА, у разі зниження квот, українські перевізники втратять вантажі й, відповідно, гроші, враховуючи спрямованість українських автоперевізників на транзитні перевезення в треті країни через РФ.

«Це серйозне питання, це базовий дозвіл. В України 208 базових квот ЄКМТ – це 1,5 тисяч книжок. А зараз вони хочуть обмежити 67 замість 208. Тобто, це вдарило б по нас. Ми не маємо сьогодні своєї бази експортно-імпортних вантажів, ми користуємося ніби в Російській Федерації. Нашого ринку на імпорт-експорт не вистачає. Ми працюємо, відверто кажучи, як би ми цього хотіли або не хотіли, до/з третіх країн. Ось ця книжка ЄКМТ вирішує поїздки до/з третіх країн», - зазначив Л.КОСТЮЧЕНКО.

Нагадаємо, на 2009 р. загалом Мінтранс розподіляв 1 397 дозволів ЄКМТ.

Довідка УНІАН. У травні 1996 року Україна стала повноправним членом Європейської конференції міністрів транспорту (ЄКМТ), створеної урядами 16 європейських держав у 1953 році. Наразі ЄКМТ об`єднує міністрів транспорту 44 держав.

ЄКМТ щорічно видає квоти дозволів на перевезення на території країн-членів цієї організації. Багаторазові дозволи дають можливість використовувати книжку ЄКМТ протягом року й передавати її між вантажівками однієї структури.

Квота ЄКМТ України на 2008 рік – понад 1 100 дозволів на вантажівки класу Євро-3 і понад 330 – Євро-4.

В Україні міжнародні перевезення здійснюють майже 30 тис. автомобілів

Авіатранспорт України знизив перевезення пасажирів на 16%

За попередніми розрахунковими даними, авіаційний транспорт України за 11 місяців ц.р. знизив перевезення пасажирів на 16%, порівняно з аналогічним періодом 2008 року, - з 5 млн. 832,3 тис. до 4 млн. 875 тис. чоловік.

Такі попередні дані надала УНІАН Державіаадміністрація.

Зокрема, перевезення пасажирів на міжнародних лініях, згідно з попередніми даними, знизилося на 13,9% - до 3 млн. 925 тис. чоловік, з них на регулярних рейсах – на 5,4%, до 2 млн. 232 тис. чоловік. Перевезення пасажирів на внутрішніх лініях знизилося на 18,5% - до 950 тис. чоловік, з них на регулярних рейсах – на 20,3%, до 885 тис. чоловік.

Пасажирооборот у січні-листопаді ц.р. знизився на 16,7% - до 8,5 млрд. пас. км.

Перевезення вантажів за звітний період, за попередніми даними, знизилося на 19,5% - до 75,3 тис. тонн, пошти - на 15% - до 1,7 тис. тонн.

Пасажиропотоки через вітчизняні аеропорти за 11 місяців ц.р., за розрахунковими даними, знизилися на 15,9% - до 8 млн. 475 тис. чоловік, пошто- і вантажопотоки - на 27,1% - до 35,7 тис. тонн.

АПК: У Криму цукор подорожчав на 18%

На споживчому ринку Автономної Республіки Крим в листопаді цього року ціни на продукти харчування і безалкогольні напої збільшилися на 1,8%.

Про це кореспондентові УНІАН повідомили в Головному управлінні статистики в АРК.

Згідно з повідомленням, найбільше за вказаний період подорожчали цукор – на 17,8%, цитрусові (11,3%), сіль (9,5%), огірки, помідори, гарбуз, перець (9%). На 7,9-1,1% підвищилися ціни на молоко, яйця, шоколад, картоплю, консервоване молоко, сало, тваринні жири, какао і порошковий шоколад, сир, капусту, торти, вершкове масло, шоколадні цукерки, карамель, мармелад, зефір, халву, жувальну гумку, каву, сметану, сливки, молочні суміші для дитячого харчування, маргарин і інші рослинні жири, кефір, ряжанку, масло, кальмари і креветки.

Водночас, подешевшали банани (на 5%), м`ясо птиці (3,6%), свинина (3,3%), свіжа, охолоджена і заморожена риба (1,9%), рис (1,7%), яловичина (1,4%).

Ціни на алкогольні напої і тютюнові вироби зросли на 0,6%, зокрема, алкогольні напої подорожчали на 1,1%, тютюнові вироби - 0,1%.

Як повідомляв УНІАН, на споживчому ринку Автономної Республіки Крим в жовтні 2009 р. ціни на продукти харчування і безалкогольні напої збільшилися на 0,1%.

НП: На Східній Україні продовжується епідемія грипу та ОРВІ

У п’яти областях Україні досі залишається перевищеним епідемічний поріг у зв’язку з грипом та гострими респіраторними захворюваннями.

Як повідомляє прес-служба Міністерства охорони здоров’я, зокрема, складна ситуація у Вінницькій, Дніпропетровській, Кіровоградській, Луганській і Сумській областях.

Загалом в Україні з початку епідемії на грип та ГРЗ захворіли станом на 8 грудня 2 млн. 187 тис. 836 осіб, за останню добу 84 тис. 294 особи.

Померли від грипу, ГРЗ та їх ускладнень (пневмонії тощо) - 472 особи, за останню добу – троє осіб: 2 – у Донецькій області, одна людина – у Дніпропетровській.

Госпіталізовано з початку епідемії 132 тис. 178 українців, за останню добу- 3 тис. 327.

Як повідомляв УНІАН, в Донецькій області у 143 загальноосвітніх школах було знову припинено навчальний процес через зростання захворюваності школярів на грип та ГРВІ.

На Дніпропетровщині з грипом та ГРВІ госпіталізовані 115 вихованців одного з інтернатів

З діагнозом грип та ГРВІ потрапили до лікарень 115 вихованців школи-інтернату селища Котівка на Дніпропетровщини.

У п`ятьох із них медики вже підтвердили ознаки каліфорнійського грипу, повідомляє “5 канал”.

Масову недугу в Котівській школі-інтернаті зафіксували через тиждень після закінчення карантину. Більшу частину вихованців на час вимушених канікул забирали додому родичі. Коли діти повернулися, у десятьох із них була висока температура, зазначив директор закладу. Хворих відправили додому лікуватися того ж дня, проте інфекція поширилася закладом. І вже за кілька днів із ознаками застуди один за одним потрапили до лікарень 115 зі 160 вихованців школи.

51-го вихованця інтернату в тяжкому стані доправили до обласної лікарні. У п`ятьох із них медики підтвердили грип А/H1N1. Лікарі кажуть, діагноз встановили вчасно, тому після прийому «Таміфлю” стан дітей покращується.

Хвороба швидко поширилася через те, що діти перебували у замкненому приміщенні, впевнені лікарі. Чому медперсонал інтернату одразу не ізолював недужих, з`ясовує спеціальна комісія.

Під Харковом евакуйовували пасажирів потяга із Петербурга через підозрілий пристрій

Під Харковом у потязі із Санкт-Петербурга вчора був виявлений предмет, схожий на вибуховий пристрій.

Про це повідомляється на офіційному сайті Харківської облдержадміністрації з посиланням на начальника Головного управління МНС України в Харківській області Павла ОДАРЮКА.

Зокрема, за його даними, у потязі російського формування №7 «Санкт-Петербург – Севастополь» у вагоні №9 провідником був виявлений підозрілий предмет, схожий на вибуховий пристрій.

О 18.10 потяг був зупинений на станції «Мерефа» і виведений на запасні колії. Пасажири потяга були екстрено евакуйовані.

Підозрілий предмет був знищений на платформі станції вибухотехніками шляхом підриву. Рух потягів по станції був припинений о 19.50 на час виконання робіт.

Спецслужби України проводять слідчі дії.