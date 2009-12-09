Анонс на 10 грудня

Президент України Віктор Ющенко здійснить робочу поїздку до Івано-Франківської області. Планується, що з нагоди 70-ї річниці утворення Івано-Франківської області Глава держави вручить державні нагороди України працівникам підприємств, установ та організацій регіону. Також на Івано-Франківщині Віктор Ющенко візьме участь у роботі регіонального форуму Конгресу української інтелігенції.

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- Голова Верховної Ради України Володимир Литвин перебуватиме у Західній Україні. В цей день в програмі: 9-30 - відвідування ТОВ Шредер, зустріч з працівниками (вул..Микулинецька, 46-Б); 11-30 - прес-конференція для обласних та місцевих ЗМІ (м. Тернопіль, майдан Волі, 1, конференц-зала Медичного університету ); 14-00 - відвідування Тернопільського Національного Педагогічного Університету. Зустріч зі студентами та викладачами.

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9-00 - Президент України Віктор Ющенко візьме участь у церемонії покладання квітів до пам`ятника видатному правозахиснику В`ячеславу Чорноволу з нагоди Міжнародного дня прав людини та 61-ї річниці ухвалення Загальної декларації прав людини.

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9-00 - Відбудеться конференція на тему: «Ведення агробізнесу в Україні: перспективи 2010 року». Учасники: міністр аграрної політики України Юрій Мельник, голова комітету з питань аграрної політики і земельних відносин ВРУ Микола Присяжнюк; президент «Українського клубу аграрного бізнесу» Олексій Лісситса; ген.директор ТОВ "Байер" Тобіас Менне; старший економіст представництва Всесвітнього банку в Україні Руслан Піонтковський та ін. (Готельний-ресторанний комплекс «Козацький стан», Конференц-зал «Європейський». м. Київ, Бориспільське шосе, 18 км.).

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9-30 - Біля Національної Комісії регулювання електроенергетики України відбудеться мітинг та стартує безстрокова акція протесту, ініційована Профспілкою працівників газових господарств України. Основні вимоги: вжити термінових заходів для покращення стану газових мереж в країні і не допустити росту аварійності, терміново переглянути тарифи на послуги компаній з газопостачання та газифікації та ін. (вул. Смоленська 19). Профспілка працівників газових господарств України організовує прес-майданчик за адресою: вул. Смоленська 19 (НКРЕ), початок роботи об 10-30.

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10-00- КC України розпочне у формі усного слухання розгляд справи за конституційним поданням Вищого адміністративного суду України щодо офіційного тлумачення положень частини першої статті 143 Конституції України, пунктів «а», «б», «в», «г» статті 12 Земельного кодексу України, пункту 1 частини першої статті 17 Кодексу адміністративного судочинства України. Суддя-доповідач у справі – Володимир Кампо (вул..Жилянська ,14

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10-00- Відбудеться четверте (розширене) засідання Міжвідомчої робочої групи з розроблення Національної стратегії теплозабезпечення, на якому буде підбито підсумки роботи МРГ та підвідомчих їй експертних груп з питань підготовки регіональних проектів технічної модернізації теплоенергетики, з питань підвищення енергоефективності житлових та адміністративних будівель, з питань розвитку державного регулювання на ринку комунальних послуг .

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10-00 - Відбудеться науково-практична конференція “Сталий розвиток в Україні: проблеми, можливості, пріоритети”. Організатори: Українська асоціація якості (УАЯ), Український союз промисловців і підприємців, Всеукраїнська громадська організація “Жива планета” за підтримки Міністерства економіки України та Міністерства охорони навколишнього природного середовища України (конференц-зала адмінкорпусу Київського зоопарку, проспект Перемоги, 32).

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11-00 - Круглий стіл на тему: «Питання впровадження в Україні електронного цифрового підпису та електронних цифрових ключів». Організатори - Інтернет Асоціація України (ІнАУ) та Український союз промисловців та підприємців . (УСПП , вул.. Хрещатик 34, 3 поверх, зал засідань ). Реєстрація о 10:00. Потрібна акредитація. Телефон: 278-2925, e-mail dir@inau.org.ua.

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12-00 - Відбудеться брифінг представників Партії регіонів, які презентуватимуть розділ “Відродження села” з передвиборної програми Віктора Януковича “Україна для людей”. відносин; Сергій Рижук, заст..голови Комітету ВРУ з питань аграрної політики та земельних відносин (“Зоряний”, вул..Московська, 31/33).

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12-00 - Відбудеться брифінг членів Ради Асоціації і Адміністрації ПФТС на тему : «Оцінка дій «ініціативної групи» учасниками ринку». Учасники: президент Асоціації ПФТС Ірина Заря, глава Ради ПФТС Борис Тімонькин, директор ТОВ «Драгон Капітал» Дмитро Тарабакін, директор департаменту торгових операцій і довірчого управління ТОВ «Міленіум Капітал» Євген Андросюк ("Інтерфакс-Україна", вул. Рейтарська, 8/5а).

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12-30 - Представництво ЄК в Україні в рамках співпраці між Україною і ЄС проведе конференцію «ЄС – Україна: співпраця в інноваційній сфері», де буде представлено чотири нових проекти сприяння інноваціям в Україні на загальну суму 12 мільйонів євро. Учасники: голова Представництва ЄК Жозе Мануел Пінту Тейшейра, заст..міністра економіки Віктор Пантелеєнко, заст.міністра освіти і науки Максим Стріха, заст.голови Державного комітету з регуляторної політики та підприємництва Світлана Свищева, голова Державного агентства з інвестицій та інновацій Людмила Супрун (Готель «Русь», головний конференц-зал, вул. Госпітальна, 4).