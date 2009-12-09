Курс НБУ на 10.12.09

Офіційний курс НБУ на 10.12.09100 USD – 798.6500 (9 грудня – 798.4500)100 EUR – 1179.4463 (9 грудня – 1179.6300)10 RUR – 2.5967 (9 грудня – 2.6453)Облікові курси банківських металів на 10.12.09 за 10 тройських унцій (грн.)959 XAU 10 Золото-91225.80 (9 грудня-92959.54) 961 XAG 10 Срібло-1419.20 (9 грудня-1445.99)962XPT10Платина-113727.76(9 грудня-116174.48)964 XPD 10 Паладій-29470.19 (9 грудня-30101.57)

Офіційний курс НБУ на 10.12.09 100 USD – 798.6500 (9 грудня – 798.4500) 100 EUR – 1179.4463 (9 грудня – 1179.6300) 10 RUR – 2.5967 (9 грудня – 2.6453) Облікові курси банківських металів на 10.12.09 за 10 тройських унцій (грн.) 959 XAU 10 Золото-91225.80 (9 грудня-92959.54) 961 XAG 10 Срібло-1419.20 (9 грудня-1445.99) 962XPT10Платина-113727.76(9 грудня-116174.48) 964 XPD 10 Паладій-29470.19 (9 грудня-30101.57)

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