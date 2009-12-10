Новий Lexus RX 350 стає на 3000 євро ближче (фото)

Напередодні новорічних свят офіційний Lexusприготував унікальну пропозицію – протягом грудня 2009 року купуючи Lexus RX 350 третього покоління в салонах офіційних дилерів Lexus – «Лексус Сіті Плаза» і «Лексус Київ Захід» в Києві та «Лексус Дніпропетровськ Центр» у Дніпропетровську, клієнти заощаджують 3000 євро.

Як повідомили УНІАН в компанії "Лексус Україна", спеціальна пропозиція діє до 31 грудня 2009 року, кількість автомобілів обмежена.

***RX 350 надзвичайно елегантний, комфортний та безпечний автомобіль. 3,5-літровий шестициліндровий бензиновий двигун та цілковито нова шестишвидкісна автоматична трансмісія забезпечують плавне прискорення та значну економію пального. RX 350 має чудове зчеплення з дорогою, що особливо важливо у зимовий період, завдяки органічному сполученню системи активного управління обертальним моментом повного приводу (Active Torque Control AWD), електропідсилювача керма (EPS) та системи інтегрованого управління динамікою автомобіля (VDIM).

Lexus RX 350 оснащений 19-дюймовими легкосплавними дисками, фарами з газорозрядними лампами (ксенон), системою автоматичного відведення керма і водійського сидіння для комфортної посадки/висадки, 8-дюймовим кольоровим екраном з дистанційним управлінням Remote Touch, системою допомоги при паркуванні з камерою заднього виду, датчиками дощу та світла, шкіряними сидіннями з електричним регулюванням і функцією пам`яті для передніх пасажирів, десятьма подушками безпеки, системою інтелектуального доступу Smart Кеу і кнопкою запуску двигуна, а також навігацією з жорстким диском на 40 Гб та іншими новаціями.

Для всіх власників офіційних автомобілів Lexus працює Lexus Assistance – унікальна програма цілодобової допомоги на дорозі і в разі виникнення будь-яких проблем з автомобілем, і служба «Lexus Консьєрж» - персональний асистент, який надає цілодобову інформаційну підтримку і виконує найвибагливіші запити Клієнтів.