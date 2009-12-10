Держкомзем звільнив 4 посадовців на Харківщині

Державний комітет України із земельних ресурсів звільнив керівників чотирьох районних управлінь Держкомзему у Харківській області за невиконання програми безкоштовної видачі державних актів на право власності на землю.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Держкомзему.

Згідно з повідомленням, під час перевірки виконання програми з безкоштовного оформлення і видачі громадянам державних актів на право власності на землю у Харківській області глава Держкомзему Олег КУЛІНІЧ визнав незадовільною роботу управлінь Держкомзему у Барвінківському, Борівському, Великобурлуцькому і Сахновщинському районах і звільнив їх керівників з посад. Керівникам управлінь Держкомзему ще шести районів області (Балаклійського, Вовчанського, Близнюківського, Дворічанського, Кегичівського, Куп’янського) оголошено догани.

У Держкомземі відзначили, що якщо ситуацію з виконанням програми не буде виправлено до кінця грудня п.р., розглядатиметься питання щодо доцільності перебування керівників шести райуправлінь, а також керівників Головного управління Держкомзему у Харківській області на посадах.