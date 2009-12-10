Звання “Особистість 2009 р.” за версією журналу "Кореспондент" поділили на трьох

Журнал "Кореспондент" оприлюднив результати щорічного рейтингу "Особистість року". Вперше цього звання визнано гідними одразу трьох політиків - Анатолія ГРИЦЕНКА, Сергія ТІГІПКА і Арсенія ЯЦЕНЮКА.

Про це сьогодні на прес-конференції в УНІАН повідомив головний редактор журналу Віталій СИЧ.

"Цей вибір не варто сприймати буквально. Ми не ручаємося за професіоналізм, мораль і політичні цілі цих людей і тим більше не закликаємо голосувати за них. Швидше, це тріо варто сприймати як певний збірний образ, який відображає змінні настрої українців. Своїм вибором цього року ми констатуємо крайній ступінь втомленості українців від нинішніх політичних лідерів і наростаюче бажання змін", - сказав В.СИЧ.

У свою чергу редактор відділу "Країна" Андрій СМИРНОВ додав, що журнал цього року, окрім основного вибору "Особистість року", визначив ще 8 номінацій для тих політиків, які чинили найбільший вплив на події в країні. Зокрема, номінації "Мученик року" удостоєно прем`єр-міністра України Юлію ТИМОШЕНКО, "Дракула року" – екс-депутата Віктора ЛОЗІНСЬКОГО, "Чистильник року" – Геннадія МОСКАЛЯ.

Оглядач журналу Олександр ПАСХАВЕР також повідомив, що цього року номінації "Спонсор року" удостоєно главу місії МВФ в Україні Джейлу ПАЗАРБАЗІОЛУ. "Інвестором року" названо Ріната АХМЕТОВА за будівництво сучасного стадіону. Віктор ПІНЧУК одержав звання "Євроінтегратора року", - сказав О.ПАСХАВЕР.