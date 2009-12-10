Уряд зобов'язав виробників ЖКП встановити будинкові лічильники

Кабінет міністрів України зобов`язав виробників і постачальників тепла і води придбати і встановити системи обліку споживання води і теплової енергії.

Про це йдеться у постанові Кабміну (№1296 від 2 грудня п.р.), розміщеній на Урядовому порталі.

Документом внесено зміни до Порядку формування тарифів на виробництво, транспортування, постачання теплової енергії і послуги з централізованого опалювання і постачання гарячої води.

Зокрема, до тарифів на надання послуг з централізованого опалювання включаються витрати зі створення резервного капіталу, які спрямовуються на капітальні інвестиції, зокрема на придбання і установку будинкових приладів обліку теплової енергії, гранична величина яких визначається з урахуванням обсягу коштів, необхідних для забезпечення відтворення і розвитку основних засобів і нематеріальних активів, що підлягають амортизації.

Обсяг капітельних інвестицій, що спрямовуються на придбання і установку будинкових приладів обліку теплової енергії, визначається окремо для кожного будинку і передбачається в інвестиційній програмі на термін не більш як 5 років.

При цьому також внесено зміни до Порядку формування тарифів на послуги з централізованого водопостачання і водовідведення.

Зокрема, до тарифів на послуги з централізованого водопостачання і водовідведення включаються витрати зі створення резервного капіталу, які спрямовуються на капітальні інвестиції, зокрема на придбання і установку будинкових приладів обліку води, гранична величина яких визначається з урахуванням обсягу коштів, необхідних для забезпечення відтворення і розвитку основних засобів і нематеріальних активів, які підлягають амортизації.

Обсяг капітельних інвестицій, які спрямовуються на придбання та установку будинкових приладів обліку води, визначається окремо для кожного будинку і передбачається в інвестиційній програмі на термін не більш як 5 років.