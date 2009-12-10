Курс НБУ на 11.12.09

Офіційний курс НБУ на 11.12.09100 USD – 798.6500 (10 грудня – 798.6500)100 EUR – 1176.4115 (10 грудня – 1179.4463)10 RUR – 2.6077 (10 грудня – 2.5967) Облікові курси банківських металів на 11.12.09 за 10 тройських унцій (грн.)959 XAU 10 Золото-89908.02 (10 грудня-91225.80) 961 XAG 10 Срібло-1388.85 (10 грудня-1419.20)962XPT10Платина-112849.25(10 грудня-113727.76)964 XPD 10 Паладій-29070.86 (10 грудня-29470.19)

Офіційний курс НБУ на 11.12.09 100 USD – 798.6500 (10 грудня – 798.6500) 100 EUR – 1176.4115 (10 грудня – 1179.4463) 10 RUR – 2.6077 (10 грудня – 2.5967) Облікові курси банківських металів на 11.12.09 за 10 тройських унцій (грн.) 959 XAU 10 Золото-89908.02 (10 грудня-91225.80) 961 XAG 10 Срібло-1388.85 (10 грудня-1419.20) 962XPT10Платина-112849.25(10 грудня-113727.76) 964 XPD 10 Паладій-29070.86 (10 грудня-29470.19)

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