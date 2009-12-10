Головне на 10 грудня

Хроніка дня

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Фінанси: ЄС виділив Україні 12 мільйонів євро

Європейський Союз виділив Україні 12 млн. євро для фінансової підтримки чотирьох проектів у сфері інновацій.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час прес-конференції повідомив голова представництва Європейської комісії в Україні, посол Жозе Мануель Пінту ТЕЙШЕЙРА.

Серед цільових одержувачів і розпорядників коштів – Міністерство економіки, Міністерство освіти і науки, Державне агентство з інвестицій та інновацій, Державний комітет з регуляторної політики і підприємництва.

Як повідомив заступник міністра економіки Віктор ПАНТЕЛЕЄНКО, на сьогодні уряд вимагає відповідності інвестиційних проектів, які реалізуються в Україні, трьом принципам: зниженню використання енергоресурсів, зниженню використання ресурсів у цілому, проекти мають базуватися на інноваційній структурі.

За його словами, зношеність основних фондів у цілому в економіці становить 52%. В окремих галузях, таких як транспорт рівень зношеності основних фондів становить понад 80%, в енергетичному секторі – 76%.

На спецаукціоні 9 грудня Нацбанк продав 13 млн. дол.

Національний банк України вчора, 9 грудня, на спеціальному аукціоні з продажу валюти для фізичних осіб і фізосіб-підприємців продав 12,963 млн. дол. за курсом 7,99 грн./дол.

Про це повідомляється на сайті НБУ.

За інформацією Нацбанку, в аукціоні взяв участь 51 банк.

Як повідомляв УНІАН, з 27 лютого ц.р. Нацбанк почав проводити цільові валютні аукціони для задоволення потреб позичальників – фізичних осіб з метою погашення ними заборгованості за кредитами, одержаними у валюті.

Банки мають забезпечити продаж клієнтам іноземної валюти, купленої на валютному аукціоні Національного банку України, за курсом, який не може перевищувати курс аукціону плюс 0,2% від суми купівлі на сплату пенсійного збору.

У випадку проведення операцій з погашення заборгованості клієнтів за кредитами через поточні рахунки, відкриття поточних рахунків клієнтам і проведення розрахункових операцій для забезпечення процедури погашення заборгованості клієнтів за кредитними договорами за рахунок іноземної валюти, купленої на валютному аукціоні, здійснюється виключно на безплатній основі.

НБУ просить банки утриматися від переказів у гривні через Western Union

Національний банк України (НБУ) просить комерційні банки утриматися від надання послуги з прийому переказів за кордон у гривні через міжнародну платіжну систему Western Union.

Про це йдеться у телеграмі Нацбанку від 10 грудня п.р., текст якої має в своєму розпорядженні УНІАН.

Нацбанк відзначає, що чинне законодавство України не дозволяє здійснювати перекази за кордони України в гривні, тому ця послуга системи Western Union дає можливість банку лише прийняти від ініціатора переказу коштів у гривні, а відправити за кордон переказ можна виключно в іноземній валюті.

У Нацбанку наголошують, що нова послуга з міжнародного переказу має бути прозорою для клієнта, тобто він має поставити свій підпис під інформацією про курс гривні до іноземної валюти і суму в іноземній валюті, яку виплатять одержувачу переказу.

«Слід зазначити, що бланк системи Western Union, який оформляється при здійсненні міжнародного переказу, а також заява на переказ, яка формується програмним комплексом системи Western Union і підписується ініціатором переказу, не містять вищезазначеної інформації, – йдеться у телеграмі. – Національний банк України вважає неприйнятним проведення переказу без фіксації курсу гривні до іноземної валюти і суми до отримання в іноземній валюті».

Нацбанк звернувся до представництва «Вестерн Юніон Файненшл Сервісес ГмбХ» в Україні з приводу доопрацювання технічних аспектів здійснення через міжнародну платіжну систему Western Union вищезгаданої послуги з метою приведення її у відповідність з вимогами нормативно-правових актів НБУ.

«Тому до отримання від міжнародної платіжної системи Western Union вдосконаленого програмного забезпечення для приймання переказів у гривні з подальшою її конвертацією в іноземну валюту банки мають утриматися від надання цієї послуги з міжнародного переказу через систему Western Union», – наголошується у телеграмі.

Нацбанк повідомляє про скорочення переліку валютних операцій

Національний банк України повідомляє про скорочення переліку валютних операцій з використанням інвестиційних рахунків, у зв`язку з набиранням чинності Закону «Про внесення змін до деяких законів України з метою подолання негативних наслідків фінансової кризи» (№ 15533-VI).

У телеграмі Нацбанку від 10 грудня, переданій УНІАН, йдеться про те, що нормативно-правові акти НБУ щодо порядку іноземного інвестування до України діють лише у тій частині, яка не суперечить зазначеному Закону.

Як повідомляв УНІАН, Законом «Про внесення змін до деяких законів України з метою подолання негативних наслідків фінансової кризи» (№ 15533-VI) передбачено, що іноземні інвестори здійснюють інвестиційну діяльність в грошовій формі виключно через інвестиційні рахунки, яке мають бути відкриті в уповноважених банках України. Окрім того, передбачається, що переказ грошей з таких рахунків з метою здійснення інвестицій на території України має здійснюватися виключно в гривні. Також вводиться режим обов`язкової реєстрації іноземних інвестицій, згідно з порядком, який має розробити Нацбанк.

У зв`язку з цим НБУ пояснив, що тимчасово з переліку дозволених операцій в іноземній валюті виключаються операції з інвестиційними рахунками, з метою здійснення інвестицій (реінвестицій) до України, а також переказу валюти на власний депозитний рахунок інвестора, який відкрито в одному з банків України.

Нацбанк також пояснив, що повернення іноземних інвестицій, а також доходів, прибутків, інших коштів, отриманих іноземним інвестором від інвестиційної діяльності в Україні, може здійснюватися з рахунку резидента як на інвестиційний рахунок, так і безпосередньо на рахунок іноземного інвестора, відкритий в іноземному банку (тобто без використовування інвестиційного рахунку).

Щодо державної реєстрації іноземних інвестицій у вигляді валютних цінностей, то Нацбанк повідомив, що зараз триває робота над відповідним нормативним актом.

У Стокгольмі сьогодні вручать Нобелівську премію з економіки

Нобелівські премії 2009 року з літератури, медицини, фізики, хімії, а також економічна премія, встановлена в 1968 році шведським Держбанком на згадку про Альфреда Нобеля, будуть вручені сьогодні в Стокгольмі.

Як повідомляє РІА «Новости», церемонія нагородження відбудеться в Концертному залі шведської столиці. З рук короля Швеції КАРЛА XVI ГУСТАВА кожен з лауреатів одержить Нобелівський диплом, медаль і документ, який підтверджує присуджену лауреату суму.

Сума Нобелівської премії цього року в кожній з номінацій склала 10 мільйонів шведських крон (близько 1 мільйона євро). Ці гроші багато хто з лауреатів цього року поділив між собою.

День 10 грудня вважається кульмінаційним у програмі Нобелівського тижня, що проходить цього року в столицях Швеції і Норвегії з 6 по 12 грудня.

Саме 10 грудня - в день кончини засновника Нобелівських премій Альфреда Нобеля - проходять церемонії нагородження лауреатів. Чотири з п`яти заповіданих Нобелем премій (з літератури, медицини або фізіології, хімії і фізики) за бажанням самого засновника вручаються в Стокгольмі, і одна з них - премія миру, лауреатом якої цього року став Президент США Барак ОБАМА, вручається в Осло.

ПЕК: НКРЕ перенесла розгляд питання щодо «Нафтогазмережі»

Національна комісія регулювання електроенергетики (НКРЕ) перенесла розгляд питання про розширення території ліцензійної діяльності Чернівецького філіалу дочірнього підприємства НАК «Нафтогаз України» «Нафтогазмережі» на наступне засідання, яке відбудеться 17 грудня п.р.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення було ухвалене сьогодні на засіданні комісії.

Розгляд цього питання перенесено у зв`язку з непідготовленістю представників філіалу до надання відповідей на уточнюючі запитання членів комісії.

Чернівецький філіал «Нафтогазмережі» просив регулятора розширити свою ліцензійну діяльність на 21 населений пункт у Чернівецькій області.

Сьогоднішнє засідання НКРЕ супроводжувалося пікетом представників профспілок газопостачальних компаній, зокрема, «Вінницягазу» і «Хмельницькгазу», які вимагали від регулятора не сприяти процесу повернення розподільних мереж, що орендувалися облгазами, в управління НАК «Нафтогаз України».

У пікеті брали участь близько 200 осіб. Вони тримали в руках плакати «Урядовці, ви відповідальні за безпеку газопостачання і спокій громадян України» і скандували «Нас дістали – Кальченка на нари», «Кальченко і Дубина – ганьба України».

У самому засіданні комісії взяли участь народні депутати Олександр ВОЛКОВ і Ельбрус ТАДЕЄВ (фракція Партії регіонів), які просили членів комісії докладно розглянути питання передачі газорозподільних мереж на баланс НАК «Нафтогаз України». На їх думку, ця ініціатива призведе до погіршення газопостачання кінцевих споживачів, у тому числі і населення. Крім того, у засіданні взяли участь близько 20 керівників обл- і міськгазів, які підтримали пропозиції народних депутатів і емоційно реагували на вислови керівника Чернівецького філіалу «Нафтогазмережі».

Нагадаємо, вчора, 9 грудня, Профспілка працівників газових господарств України заявила про те, що з 10 грудня в Україні стартує безстрокова акція протесту. Основні вимоги від органів влади: вжити термінових заходів щодо поліпшення стану газових мереж у країні і не допустити зростання аварійності, терміново переглянути тарифи на послуги компаній з газопостачання і газифікації, припинити злочинні експерименти в галузі під час опалювального сезону, створюючи нового незаконного посередника – «Нафтогазмережі».

Після цього прес-центр НАК «Нафтогаз України» заявив, що вважає неприпустимим використання деякими керівниками профспілок трудових колективів газових підприємств в акціях протесту, оскільки для цього не існує жодних передумов.

За інформацією компанії, згідно з протоколом домовленостей між НАК «Нафтогаз України» і Профспілкою працівників газових господарств України від 6 жовтня 2009 року «Щодо розв’язання соціальних питань, що стосуються працівників відкритих акціонерних товариств, які будуть прийняті на роботу до ДП «Нафтогазмережі», всі працівники облгазів, які будуть звільнені у зв`язку з передачею державного майна, будуть працевлаштовані у ДП «Нафтогазмережі».

НАК «Нафтогаз України» також вважає, що заявлена акція протесту є черговою спробою так званих «офшорних» власників деяких облгазів та їх підлеглих зберегти контроль над підприємствами і запобігти реформуванню внутрішнього газового ринку в цілому.

Довідка УНІАН. ДП «Нафтогазмережі» – дочірнє підприємство НАК «Нафтогаз України», створене відповідно до постанови Кабінету міністрів України «Про підвищення ефективності управління державним майном газорозподільних мереж» від 10 червня 2009 року № 775. Діяльність підприємства спрямована на забезпечення безпеки споживачів природного газу, виконання Закону України «Про трубопровідний транспорт», підвищення контролю над модернізацією газопроводів та їх ефективного використовування.

Газовики вимагають усунути посередника "Нафтомережі"

Працівники газових господарств України зібрали понад 50 тис. підписів з вимогою до органів влади усунути посередницьку структуру ДП «Нафтогазмережі».

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив голова Профспілки працівників газових господарств України Олег АГРБА сьогодні на мітингу під будівлею Національної комісії регулювання електроенергетики (НКРЕ).

«Кампанія стартувала на початку тижня. На сьогодні під зверненням трудових колективів підписалося понад 50 тисяч працівників. Найближчим часом вимоги до органів влади підтримають практично всі газівники країни. Ми наполягаємо на скасуванні постанов Кабінету міністрів №775 і №1241, якими прикриваються рейдерські атаки на газові господарства», - зазначив О.АГРБА.

При цьому він додав, що «сьогодні ми пікетуємо НКРЕ, оскільки саме цей орган за останні півтора року свідомо не переглядав тарифи обл- і горгазам, фактично доводив галузь до банкрутства. Зрозуміло для чого це робилося. Треба було знищити створювану десятиліттями систему, щоб розчистити шлях для нового посередника - «Нафтогазмережі», - заявив голова галузевої профспілки.

О.АГРБА вважає, що чиновники НКРЕ мають понести відповідальність за техногенну ситуацію у Вінницькій області.

«Наприкінці листопада, не маючи законних підстав, кулуарно комісія відбирає ліцензію у компанії «Вінницягаз» і віддає її філіалу «Нафтогазмережі». Сьогодні в області працюють два аварійні номери – 04 і 10-04, люди одержують по дві розрахункові книжки, і при цьому не розуміють, хто приїде до них на виклик у разі аварійної ситуації – філіал чи облгаз. Хто в такому разі відповідатиме, якщо стануться аварії? Чиновники НКРЕ, Кабінет міністрів, "Нафтогаз"?», - запитав він.

Також О.АГРБА заявив, що керівництво НАК «Нафтогаз України» відмовилося від узятих на себе зобов`язань перед профспілками.

«Згідно з протоколом домовленостей керівники НАК, особисто Олег ДУБИНА, брали на себе зобов`язання, що створення нової структури не приведе до безробіття в галузі. Ціну обіцянкам ми бачимо на прикладі створеного вінницького філіалу «Нафтогазмережі», де штатні нормативи припускають майже дворазове зменшення чисельності персоналу порівняно з облгазом», - додав голова профспілки.

Нагадаємо, 9 грудня Профспілка працівників газових господарств України заявила про те що, з 10 грудня в Україні стартує безстрокова акція протесту. Основні вимоги від органів влади: вжити термінові заходи для поліпшення стану газових мереж у країні і не допустити зростання аварійності, терміново переглянути тарифи на послуги компаній з газопостачання і газифікації, припинити злочинні експерименти в галузі під час опалювального сезону через створення нового незаконного посередника – «Нафтогазмережі».

Після цього прес-центр НАК «Нафтогаз України» заявив, що вважає неприпустимим використання деякими керівниками профспілок трудових колективів газових підприємств в акціях протесту, оскільки для цього не існує ніяких передумов.

За повідомленням компанії, згідно з протоколом домовленостей між НАК «Нафтогаз України» і Профспілкою працівників газових господарств України від 6 жовтня 2009 року «Щодо вирішення соціальних питань, що стосуються працівників відкритих акціонерних товариств, які будуть прийняті на роботу в ДП «Нафтогазмережі», всі працівники облгазів, які будуть вивільнені у зв`язку з передачею державного майна, будуть працевлаштовані в ДП «Нафтогазмережі».

НАК «Нафтогаз України» також вважає, що заявлена акція протесту є черговою спробою так званих «офшорних» власників деяких облгазів і їх підлеглих зберегти контроль над підприємствами і запобігти реформуванню внутрішнього газового ринку в цілому.

Довідка УНІАН. ДП «Нафтогазмережі» – дочірнє підприємство НАК «Нафтогаз України», створене відповідно до постанови Кабінету міністрів України «Про підвищення ефективності управління державним майном газорозподільних мереж» від 10 червня 2009 року №775. Діяльність підприємства спрямована на забезпечення безпеки споживачів природного газу, виконання Закону України «Про трубопровідний транспорт», підвищення контролю за модернізацією газопроводів та їх ефективного використання.

"Кременчукгаз" на 2010 р. планує 10 млн. грн. збитків

Згідно із затвердженим фінпланом, у 2010 році ВАТ «Кременчукгаз» планує одержати 10 млн. грн. збитків.

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам заявив в.о. голови правління підприємства Богдан ОКСЕНЕНКО.

За його словами, НАК «Нафтогаз України» надав основні прогнозні показники діяльності «Кременчукгазу» на 2010 рік. На підставі цих показників підприємство розробило фінансовий план наступного року, в якому зафіксовано 10 млн. грн. збитків. І, як повідомив Б.ОКСЕНЕНКО, «Нафтогаз України» цей фінансовий план прийняв.

Представник компанії вважає, що “уряд навмисно доводить до розвалу, банкрутства і ліквідації газотранспортну систему країни”: “За 9 місяців цього року ми одержали збиток від операційної діяльності 4,4 млн. грн., по галузі - 1,25 млрд. грн.. Причина збитковості - невідповідність тарифів на транспортування і постачання газу. За 10 місяців ми недоотримали більше 16 млн. грн. тарифної виручки», - сказав Б.ОКСЕНЕНКО.

За його словами, підприємство неодноразово зверталося в НКРЕ з проханням підвищити тариф і привести його у відповідність до економічно обгрунтованого, однак у відповідь отримало відмову.

Довідка УНІАН. ВАТ з газопостачання і газифікації ”Кременчукгаз” (м. Кременчук, Полтавська обл.) займається транспортуванням газу розподільними трубопроводами, а також продає газ населенню і бюджетним організаціям в Кременчуці Полтавської області.

51% акцій ”Кременчукгазу” володіє НАК ”Нафтогаз України”, номінальними утримувачами 27,973% є АКБ ”Трансбанк” (м. Київ) і 13,309% - ВАТ ”Міжрегіональний фондовий союз” (м. Київ).

“Укртатнафта” збільшила переробку нафти на 10,5%

Транснаціональна фінансово-промислова нафтова компанія ЗАТ «Укртатнафта» (м. Кременчук, Полтавська обл.), яка володіє найбільшим в Україні нафтопереробним заводом (Кременчуцький НПЗ), за оперативними даними в січні-листопаді 2009 року збільшила переробку нафтової сировини на 10,5% в порівнянні з аналогічним періодом 2008 року – до 2 млн. 772,2 тис. тонн.

Про це УНІАН повідомило джерело в уряді.

За його даними, постачання нафтової сировини в січні-листопаді на «Укртатнафту» збільшилися на 9,7% – до 2 млн. 725,7 тис. тонн.

За звітний період «Укртатнафта» збільшила виробництво бензину на 19,5% в порівнянні з аналогічним періодом 2008 року – до 897,5 тис. тонн, дизельного палива – на 23,1%, до 870,6 тис. тонн, мазуту – на 26,4%, до 473,7 тис. тонн.

Довідка УНІАН. ЗАТ «Укртатнафта» створене в 1994 році відповідно до указів Президентів України і Татарстану на базі Кременчуцького НПЗ. Проектна потужність підприємства складає 18,6 млн. тонн переробки нафти в рік.

До України через систему корвідносин НДУ надійшло понад 9 млн. дол.

З початку 2009 року через систему кореспондентських відносин Національного депозитарію України (НДУ) в країну надійшло більше 9 млн. дол. Про це УНІАН повідомили в прес-службі НДУ.

За даними прес-служби, обсяг проведених Нацдепозітарієм операцій з єврооблігаціями і іншими цінними паперами, номінованими в іноземній валюті, за станом на 9 грудня п.р. перевищив 600 млн. грн. Обсяг цінних паперів, номінованих в іноземній валюті, що обслуговуються в обліковій системі НДУ, на сьогоднішній день складає близько 150 млн. грн.

Довідка УНІАН. ТОВ «Національний депозитарій України» створене відповідно до Закону України «Про Національну депозитарну систему і особливості електронного обігу цінних паперів в Україні» для забезпечення функціонування єдиної системи депозитарного обліку. Договір про створення НДУ підписаний Держкомісією з цінних паперів і фондового ринку (ГКЦБФР) і Національним банком України в грудні 1998 року.

19 вересня 2006 року ГКЦБФР видала НДУ ліцензію на здійснення діяльності депозитарію цінних паперів строком на 10 років. На підставі одержаної ліцензії НДУ почав діяльність як депозитарій цінних паперів.

Транспорт: У київському метро не буде квартальних та річних проїзних

У Київському метрополітені відмінено квартальні та річні проїзні квитки.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила журналістам керівник прес-служби КП “Київський метрополітен” Надія ШУМАК.

За її словами, детальна інформація про нововведення розміщена на офіційному сайті метрополітену.

“Те, що там написано, те й буде”, - підкреслила Н.ШУМАК. При цьому на уточнююче запитання, чи дійсно залишаються у користуванні лише проїзні на місяць, вона сказала: “Так”.

“Це буде протягом того періоду, поки буде діяти розпорядження мерії №1277 від 12 листопада цього року”, - продовжила Н.ШУМАК і додала, що не має інформації про причини прийняття такого рішення.

Згідно з інформацією на сайті метрополітену, з 10 грудня діє розпорядження КМДА від 12.11.2009 року №1277 «Про встановлення тарифів на перевезення пасажирів і вартості проїзних квитків у міському пасажирському транспорті, який працює у звичайному режимі”. При цьому втрачає чинність відповідне попереднє розпорядження мерії від 28 січня 2009 р. №90.

Новим розпорядженням встановлено, що тариф на перевезення пасажирів у метрополітені складає 1,70 грн. за одну поїздку, а вартість одного проїзного квитка: для фізичних та юридичних осіб – 95 грн., на другу половину місяця - 48 грн.; для студентів вищих начальних закладів та учнів професійно-технічних навчальних закладів денної форми навчання – 48 грн.

Розпорядженням також затверджено вартість одного проїзного квитка на місяць на два види транспорту, один з яких метрополітен – 150 грн.; вартість одного проїзного квитка на місяць на чотири види транспорту, один з яких метрополітен - 230 грн.

Заставна вартість пластикової безконтактної картки - 7 грн.

ЖКП: Уряд зобов`язав виробників ЖКП встановити будинкові лічильники

Кабінет міністрів України зобов`язав виробників і постачальників тепла і води придбати і встановити системи обліку споживання води і теплової енергії.

Про це йдеться у постанові Кабміну (№1296 від 2 грудня п.р.), розміщеній на Урядовому порталі.

Документом внесено зміни до Порядку формування тарифів на виробництво, транспортування, постачання теплової енергії і послуги з централізованого опалювання і постачання гарячої води.

Зокрема, до тарифів на надання послуг з централізованого опалювання включаються витрати зі створення резервного капіталу, які спрямовуються на капітальні інвестиції, зокрема на придбання і установку будинкових приладів обліку теплової енергії, гранична величина яких визначається з урахуванням обсягу коштів, необхідних для забезпечення відтворення і розвитку основних засобів і нематеріальних активів, що підлягають амортизації.

Обсяг капітельних інвестицій, що спрямовуються на придбання і установку будинкових приладів обліку теплової енергії, визначається окремо для кожного будинку і передбачається в інвестиційній програмі на термін не більш як 5 років.

При цьому також внесено зміни до Порядку формування тарифів на послуги з централізованого водопостачання і водовідведення.

Зокрема, до тарифів на послуги з централізованого водопостачання і водовідведення включаються витрати зі створення резервного капіталу, які спрямовуються на капітальні інвестиції, зокрема на придбання і установку будинкових приладів обліку води, гранична величина яких визначається з урахуванням обсягу коштів, необхідних для забезпечення відтворення і розвитку основних засобів і нематеріальних активів, які підлягають амортизації.

Обсяг капітельних інвестицій, які спрямовуються на придбання та установку будинкових приладів обліку води, визначається окремо для кожного будинку і передбачається в інвестиційній програмі на термін не більш як 5 років.

У проїзних квитках на термін дії кількість поїздок не обмежується. Документом встановлено також, що кількість поїздок, яка може бути придбана на пластикову безконтактну картку, не може перевищувати 50 одиниць.

Проїзд пільгових категорій громадян здійснюється відповідно до вимог чинного законодавства України.

Як повідомляв УНІАН, 11 листопада Н.ШУМАК повідомила, що у Київському метрополітені скоротили різновиди річних проїзних квитків, залишивши лише той, який забезпечує проїзд пасажира починаючи з 1 січня і закінчуючи 31 грудня.

За її інформацією, вартість одного такого проїзного квитка мала складати 910 грн., тобто ціна, яка була встановлена і затверджена ще в січні цього року розпорядженням КМДА (№90). Запустити їх у продаж передбачалось у грудні.

Проїзний на квартал коштував, згідно з попереднім розпорядженням, 260 грн.