Анонс на 11 грудня

Президент України Віктор Ющенко здійснить робочу поїздку до Рівненської області. Планується, що у Рівне Глава держави візьме участь в урочистостях з нагоди відзначення 70-річчя утворення Рівненської області. Президент вручить державні нагороди працівникам підприємств, установ та організацій регіону.

9-00 - Президент України Віктор Ющенко візьме участь у відкритті гіпермаркету «Епіцентр» (вул. Берковецька, 6).

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9-45 - Відбудеться презентаційний рейс нової української авіакомпанії «ЮТейр-Україна» за маршрутом Київ (Жуляни) – Луганськ. Перед відправленням літака планується проведення презентації авіакомпанії та брифінг для представників ЗМІ за участю керівників Державіаадміністрації та авіакомпанії. Збір журналістів о 8:30 у приміщенні аеровокзалу МА «Київ» (Жуляни). Потрібна акредитація.

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10-00 - Відбудеться семінар «Бізнес Освітнього Альянсу» за підтримки АССА (Асоціації присяжних сертифікованих бухгалтерів) на тему: «Зміни в Міжнародному стандарті фінансової звітності (МСФЗ) 3 (IFRS 3)». (готель «Хрещатик», вул. Хрещатик 14,).

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11-00- Прем’єр-міністр України Юлія Тимошенко візьме участь в установчому засіданні Студентської ради при Кабінеті Міністрів України (санаторій „Пуща-Озерна”, Пуща -Водиця, 14-а лінія

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12-00 - Відбудеться брифінг на тему: «Україна: грошово-валютні підсумки 2009-го року та прогноз на перший квартал 2010-го року». В роботі візьме участь Микола Івченко, керівник інформаційно-аналітичного центру «FOREX CLUB» (представництво «FOREX CLUB», вул. Саксаганського, 120, оф. 602).

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12-30 - В УНІАН відбудеться прес-конференція на тему: “Хто ”замовив” Анатолія Бандуру?”. Родичі загиблого 22 березня 2005 року колишнього керівника Азовського пароплавства Анатолія Бандури подають скаргу до Європейського суду з прав людини з приводу порушення положення Статті 13 Європейської конвенції з прав людини відносно права громадян України на ефективне розслідування кримінальних справ”. Чому прокуратура так довго і безуспішно розслідує справу про замовників вбивства? Хто отримав найбільшу вигоду від того, що було знищено людину, яка заважала розкраданню Азовського морського пароплавства? Виконавців вже покарано, коли покарають замовників? В роботі візьме участь Іван Лозовий, представник сім’ї Анатолія Бандури перед Європейським судом з прав людини (вул. Хрещатик, 4, конференц-зал).

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12-30 - Прес-конференція народного депутата України Антона Яценка на тему: "Про необхідність впровадження державної монополії на здійснення лотерейної діяльності і відчуження окремих комерційних структур, які зловживають на цьому ринку" («Інтерфакс-Україна», вул. Рейтарська, 8/5а) Потрібна акредитація. Телефон: 096 581 51 88.

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16-00 - Прем’єр-міністр України Юлія Тимошенко візьме участь в урочистостях з нагоди Дня Сухопутних військ України (Центральний будинок офіцерів Збройних сил України, вул. Грушевського, 30/1).

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- Кандидат на пост Президента України Арсеній Яценюк відвідає місто Миколаїв. В програмі: 13-00 - зустріч із трудовим колективом заводу «Океан» (Заводська площа, 1); 15-00 - прес-конференція (вул. Нікольська, 1, бізнес-центр «Олександрівський»). Потрібна акредитація. Телефон: (095) 787-00-64. О 18-00 - зустріч з мешканцями міста Миколаїв (площа Леніна,1). О 18-00 мешканці Миколаївської області також зможуть взяти участь у мітингах-телемостах із А.Яценюком у містах Баштанка, Братське, Вознесенськ, Врадіївка, Нова Одеса, Новий Буг, Очаків, Первомайськ, Снігурівка, Южноукраїнськ. Телефон: (095) 787-00-64. Трансляція мітингів за участю А. Яценюка в режимі online на сайті http://www.frontzmin.org/.