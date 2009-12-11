Російські нафта і газ для Мінська можуть не подорожчати

Президенти Російської Федерації і Білорусі Дмитро МЕДВЕДЄВ і Олександр ЛУКАШЕНКО дали доручення розглянути питання про збереження цін на російські нафту і газ для Мінська у 2010 році на рівні цього року.

Як повідомляє інформаційно-аналітичний портал Союзної держави, про це повідомив Державний секретар Союзної держави Павло БОРОДІН.

Як повідомляв УНІАН, президенти Росії і Білорусі Д.МЕДВЕДЄВ і О.ЛУКАШЕНКО 10 грудня підписали Декларацію з нагоди 10-ї річниці підписання Договору про створення Союзної держави.

Довідка УНІАН. У 2007 році Росія поставляла газ до Білорусі за ціною 100 доларів за тисячу кубометрів. З 2008 року ціна на газ для Білорусі розраховується щокварталу за формулою, прив`язаною до вартості нафти.

У третьому кварталі 2009 року контрактна ціна на російський газ для Білорусі становила 115,25 долара за тисячу кубометрів. У другому кварталі, за даними "Газпрому", контрактна ціна на закупівлю палива для білоруської сторони була встановлена на рівні 157,74 долара за тисячу кубометрів.

Середньорічна ціна, за якою Мінськ купував російський газ у першому півріччі, становить 150 доларів за тисячу кубометрів.