Тимошенко: перші заступники міністрів мають бути з молоді

Прем’єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО вважає за доцільне призначати перших заступників міністрів з молодіжного середовища.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Ю.ТИМОШЕНКО заявила сьогодні під час установчого засідання Студентської ради при Кабінеті міністрів.

«Якщо ми хочемо міняти облік нашої країни, то потрібно ще один крок зробити, і я можу допомогти це зробити точно. Давайте ми спробуємо обирати молодіжним середовищем у кожне міністерство першого заступника міністра», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Водночас прем’єр-міністр наголосила, що це не означає, що першим заступником міністра може стати людина зі студентського середовища.

«Зрозуміло, що для цього потрібна освіта. Але ви мусите і зобов’язані зробити так, щоб ваша система мотивації, залучення таких фахівців представляла саме ваше бачення, погляди і ваше устремління», - пояснила вона.

За словами Ю.ТИМОШЕНКО, перший заступник міністра є найдієвішою людиною у кожному міністерстві. “Це і є рушійна машина роботи кожного міністерства, тому що міністр – це політична фігура”, - зазначила вона.