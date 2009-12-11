Яценюк подасть до парламенту законопроект про створення антикорупційного органу

Кандидат на пост Президента України, народний депутат Арсеній ЯЦЕНЮК підготував законопроект про створення державного органу щодо боротьби з корупцією і планує внести його на розгляд Верховної Ради наступного тижня.

Про це він заявив під час прес-конференції в Херсоні, повідомили УНІАН в прес-службі А.ЯЦЕНЮКА.

Він зазначив, що не бачить “іншого шляху, як створення окремого органу”. “Ні Служба безпеки України, ні Генеральна прокуратура, ні Міністерство внутрішніх справ України сьогодні не будуть боротися з корупцією у своїх лавах, тому що рука руку миє”, - наголосив він. За словами А.ЯЦЕНЮКА, “треба брати досвід 1932-1933 років США, коли Президент Франклін Рузвельт створив ФБР, до якого потрапило декілька сотень фахових людей і вони почали наводити порядок у країні».

А.ЯЦЕНЮК поінформував, що його антикорупційна програма передбачає посилення кримінальної відповідальності за корупційні дії, а також розпуск чинного парламенту і обрання нової Верховної Ради за новим законодавством.

Кандидат на пост Президента також додав, що розраховує на свідомість людей під час волевиявлення. “Я на мітингах кажу: ви приймаєте рішення, і якщо голосуєте за минуле - голосуйте, тільки відразу придумайте, що ви будете казати своїм дітям через 5 років, тому що ви особисто відповідаєте за свій вибір», - зазначив А.ЯЦЕНЮК.