"ДЦ Україн" до кінця року відкриє 10 магазинів

Компанія «ДЦ Україна» за підсумками поточного року розширить мережу на 35 магазинів. Про це УНІАН повідомили у прес-службі компанії.

Згідно з повідомленням, з початку 2009 року у мережі «DЦ» відкрито 25 магазинів у Києві, Луганську, Дніпродзержинську, Вінниці, Кременчуці, Кривому Розі, Херсоні, Одесі, Миколаєві, Львові, Рівном, Донецьку, Обухові, Бучі, Бердянську і Харкові.

До кінця року планується відкрити ще десять магазинів у Миргороді, Чернівцях, Черкасах і Києві.

У 2010 році мережа «DЦ» планує відкрити ще 35 нових магазинів.

Довідка УНІАН. Компанія «ДЦ Україна» – оператор українського ринку роздрібної торгівлі у форматі Drogerie.

Станом на 11 грудня ц.р., мережа «DЦ» складається з 164 магазинів і 24 аптек.

Компанія «ДЦ Україна» входить до складу глобальної корпорації A.S. Watson Group (управляє більше 8 300 магазинами в 34 країнах світу в Західній і Східній Європі, Азії і на Філіппінах).